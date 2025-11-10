القهوة قد تحمي من هذا المرض.. دراسة جديدة تكشف

Advertisement

ذكر موقع "Medical Xpress" الطبي أن "شرب القهوة قد يساعد على الحماية من الرجفان الأذيني (atrial fibrillation)، وهو اضطراب شائع في نظم القلب يسبب ضربات قلب سريعة وغير منتظمة ويمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية وفشل القلب".وبحسب الموقع، "عادةً ما ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية مثل الرجفان الأذيني بتجنب الكافيين خوفًا من أن يُسبب أعراضًا، لكن دراسة أجرتها جامعة في سان وجامعة أديلايد خلصت إلى أن شرب كوب من القهوة التي تحتوي على الكافيين يوميًا يُقلل من الرجفان الأذيني بنسبة 39%. وقال غريغوري إم ماركوس، أستاذ أبحاث الرجفان الأذيني وأخصائي فيزيولوجيا كهربائية القلب في مركز UCSF Health: "القهوة تزيد من النشاط البدني المعروف بقدرته على تقليل الرجفان الأذيني". وأضاف: "الكافيين مُدِرٌّ للبول أيضًا، مما قد يُخفِّض ضغط ، وبالتالي يُقلِّل من خطر الرجفان الأذيني. كما أن العديد من المكونات الأخرى في القهوة لها خصائص مُضادة للالتهابات، وقد يكون لها آثار إيجابية"."وتابع الموقع، "ازدادت حالات الرجفان الأذيني في السنوات الأخيرة بالتزامن مع السمنة وشيخوخة السكان، وتشير التقديرات إلى أن الرجفان الأذيني، الذي تم تشخيصه لدى أكثر من 10 ملايين بالغ في ، يؤثر على ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة أشخاص. أطلق الباحثون على دراستهم اسم "DECAF"، أي "هل الامتناع عن القهوة يمنع الرجفان الأذيني؟"، وهي أول تجربة سريرية عشوائية تبحث في العلاقة بين القهوة المحتوية على الكافيين والرجفان الأذيني".وأضاف الموقع، "شملت الدراسة 200 مريض يشربون القهوة ويعانون من الرجفان الأذيني المستمر، أو حالة ذات صلة، وقد تم تحديد موعد لإجراء عملية تقويم نظم القلب الكهربائي، والتي تعطي صدمة كهربائية واحدة لتحويل القلب إلى إيقاع طبيعي. كما وتم توزيعهم بشكل عشوائي إما لتناول كوب واحد على الأقل من القهوة التي تحتوي على الكافيين أو جرعة إسبرسو كل يوم، أو الامتناع عن القهوة وغيرها من المنتجات التي تحتوي على الكافيين لمدة ستة أشهر. وفي الواقع، انخفضت احتمالية تكرار نوبات الرجفان الأذيني لدى المجموعة التي تناولت القهوة بنسبة 39%. وبالإضافة إلى تأثيراتها المضادة للالتهابات، تكهن الباحثون بأن شرب القهوة قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني من خلال جعل الناس يستهلكون كميات أقل من المشروبات غير الصحية".وبحسب الموقع، "قال المؤلف الأول للدراسة، الدكتور كريستوفر إكس. وونغ، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وجامعة أديلايد ومستشفى أديلايد: "كانت النتائج مذهلة". وأضاف: "لطالما أوصى الأطباء المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني بتقليل تناولهم للقهوة، لكن هذه التجربة تشير إلى أن القهوة ليست آمنة فحسب، بل من المرجح أن تكون وقائية"."