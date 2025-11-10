Advertisement

صحة

لشاربي الكحول.. حتّى الكميات القليلة خطيرة وطبيب يكشف المفاجأة

Lebanon 24
10-11-2025 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1440402-638983742781961779.png
Doc-P-1440402-638983742781961779.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يؤكد الطبيب الأسترالي براد ماكاي، بعد سنوات من الممارسة الطبية ومراجعة الدراسات الحديثة، أن فكرة "الشرب الآمن" لم تعد موجودة. فالكحول، حتى ولو بجرعة واحدة، يسبب أضرارًا فورية وطويلة الأمد على أعضاء الجسم المختلفة، ولا يمكن القول إن هناك مستوى استهلاك خالٍ من المخاطر.
Advertisement

يقول ماكاي: "في كلية الطب، كنا نمزح بأن المريض يعاني من مشكلة الشرب فقط إذا شرب أكثر من طبيبه. لكن تلك المزحة كشفت كيف تسلل الكحول إلى ثقافتنا اليومية".
الإرشادات الأسترالية التي كانت في السابق تسمح بـ"بضعة مشروبات يوميًا" تغيرت اليوم جذريًا، لتؤكد أنه لا يوجد حد آمن على الإطلاق.

ويضيف الطبيب أن كل جرعة، مهما كانت صغيرة، تسبب التهابات داخلية تؤثر على القلب والدماغ والكبد والجهاز المناعي، وقد تؤدي إلى أمراض مزمنة.
"الكحول أكثر ضررًا مما يعتقد الناس"، يقول ماكاي، "وكلما قلّ شربك، قلّ خطر إصابتك بالأمراض".

على المدى القصير، يؤدي الكحول إلى ضعف التنسيق والتركيز، وزيادة خطر الحوادث، واضطرابات في النوم والمزاج، بينما يؤدي الاستهلاك المتكرر إلى الاكتئاب والقلق والإدمان.
أما على المدى الطويل، فالأخطر يتمثل في ارتفاع خطر الإصابة بسرطانات القولون والثدي والكبد والفم، إلى جانب تليف الكبد وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الإرشادات الأسترالية تعتبر أن تناول أكثر من أربعة مشروبات قياسية في جلسة واحدة أو عشرة أسبوعيًا يعني تجاوز الحد الآمن، رغم أن التوصية الرسمية اليوم باتت: "كلما قلّ شربك، قلّ الضرر".

الكحول والسرطان… علاقة مثبتة
يصنف الكحول كمادة مسرطنة من الفئة الأولى بحسب منظمة الصحة العالمية، في نفس مرتبة التبغ والأسبستوس والأشعة فوق البنفسجية.
ويحذر ماكاي من أن الجمع بين التدخين والكحول يشكل مزيجًا قاتلًا، إذ يجعل الكحول أنسجة الفم والحنجرة أكثر عرضة لتأثير المواد السامة في الدخان.
 
رغم قدرة الكبد على التعافي من الأضرار الخفيفة، إلا أن التليف والندوب الكبيرة لا يمكن إصلاحها. "قد يتحسن الوضع بالتوقف عن الشرب، لكن الكبد لن يعود كما كان أبدًا"، يقول الطبيب.
 
أيضا، أسطورة كأس النبيذ الأحمر اليومي "لصحة القلب" فقدت مصداقيتها تمامًا. فالدراسات التي دعمتها سابقًا لم تفرّق بين غير الشاربين لأسباب صحية والممتنعين تمامًا. وبعد تصحيح النتائج، تبين أن غير الشاربين يتمتعون بصحة أفضل من الشاربين المعتدلين.

 ينصح ماكاي بأن تكون كل الأيام السبعة في الأسبوع خالية من الكحول، لكن في الحد الأدنى، يجب أن يمتنع الشخص عن الشرب يومين أسبوعيًا لمنح الكبد فرصة للتعافي ولتفادي بناء "تسامح" جسدي ونفسي يؤدي إلى الاعتماد.

ويختم الطبيب بالقول: "الكحول جزء من ثقافتنا، لكنه ليس جزءًا من صحتنا. التوقف عن الشرب لن يحسّن جسدك فحسب، بل سيجعل نومك أعمق، وبشرتك أنقى، ومزاجك أصفى، وطاقتك أعلى. حتى المشروب الواحد ليس بريئًا". (دايلي مايل)
مواضيع ذات صلة
طبيب يكشف: متى يصبح لون المخاط إنذارًا بالخطر؟
lebanon 24
10/11/2025 15:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة المياه تعصف بغزّة.. كميّة قليلة تُظهرها الأرقام والمعاناة كثيرة!
lebanon 24
10/11/2025 15:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس: إصابة شخصين على الأقل بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأميركية
lebanon 24
10/11/2025 15:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتراح قانون لحماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة
lebanon 24
10/11/2025 15:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة

الأسترالية

بعد سنوات

الأسترالي

سنوات من

الطويل

الكحول

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:07 | 2025-11-10
05:30 | 2025-11-10
03:40 | 2025-11-10
02:39 | 2025-11-10
00:35 | 2025-11-10
23:00 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24