صحة

دراسة: مزيج القهوة والشاي والماء قد يطيل العمر

Lebanon 24
10-11-2025 | 23:00
تشير أبحاث حديثة إلى أن الجمع بين القهوة أو الشاي والماء قد يقدم فوائد صحية إضافية، وربما يساهم في زيادة متوسط العمر دون الإصابة بأمراض مزمنة. ووجدت دراسة نُشرت في الدورية البريطانية للتغذية أن شرب سبعة إلى ثمانية أكواب يوميًا من الماء والقهوة والشاي ارتبط بزيادة طول العمر، بعد متابعة أكثر من 182 ألف شخص لمدة تجاوزت 13 عامًا.
 وأظهرت النتائج أن النسبة المثلى كانت بين كوبين إلى ثلاثة من القهوة مقابل الشاي، في حين أن استهلاك أحدهما فقط يمنح فائدة أقل مقارنة بتناولهما معًا.

ورغم النتائج المشجعة، تشير أخصائيات تغذية إلى وجود بعض القيود المتعلقة باعتماد الدراسة على تذكر المشاركين لما تناولوه خلال اليوم، وهو ما قد لا يكون دقيقًا دائمًا. كما تؤكد الدراسات أن العلاقة بين استهلاك هذه المشروبات وصحة أفضل هي علاقة ارتباط وليست دليلًا مباشرًا على أن القهوة أو الشاي هي السبب.

وبالرغم من التأثير المدر للبول الناتج عن الكافيين، إلا أن هذا التأثير قصير الأمد ولا يؤدي إلى فقدان كبير للسوائل لدى من يستهلكون هذه المشروبات بانتظام. كما أن القهوة والشاي يحتويان على مركبات نباتية ومضادات أكسدة تُعرف بدورها في تقليل مخاطر أمراض مثل السكري وأمراض الكبد وبعض السرطانات.
 
