صحة

هل يؤثر الصيام المتقطع على قوة العقل؟ دراسة تحسم الجدل

Lebanon 24
11-11-2025 | 01:21
وجدت دراسة جديدة أن الصيام قصير المدى لا يُضعف التفكير والذاكرة لدى البالغين الأصحاء، ولكنه قد يُسبب تراجعاً إدراكياً طفيفاً لدى الأطفال.
ويعني ذلك أنه إذا سبق لك تخطي وجبة الإفطار، أو جربت الصيام المتقطع وخشيت أن يُسبب لك بعض التشتت الذهني، فإن دراسة جديدة تُشير إلى أن الأمر ليس كذلك.
وفي هذه الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي أوكلاند ولودرون، راجع العلماء 71 دراسة شارك فيها ما يقرب من 3500 مشارك، بمن فيهم بعض الأطفال.

وبحسب "هيلث داي"، اختبرت الدراسات الذاكرة، والقدرة على اتخاذ القرارات، وسرعة رد الفعل، ولم يجدوا أي فرق حقيقي لدى البالغين.

وقال الباحثون إن تخطي الوجبات لمدة تصل إلى 12 ساعة لا يُضعف قوة الدماغ لدى البالغين الأصحاء.

الاستثناءات الوحيدة
لوحظت تراجعات طفيفة بعد الصيام لأكثر من 12 ساعة بين الأطفال، الذين ثبت أن أدمغتهم النامية تستفيد من الوجبات المنتظمة.


سبب التشتت 
والمثير للاهتمام أن الباحثين وجدوا أن الصيام يؤثر بشكل رئيسي على المهام المعرفية المتعلقة بمحفزات الطعام، مثل معالجة الكلمات المتعلقة بالطعام.

ويشير هذا إلى أن التشتت قد يكون بسبب الجوع وليس التدهور المعرفي.

وتشير الدراسة أيضاً إلى أن الصيام قصير المدى يمكن أن يُحفز تحولات أيضية مفيدة، مثل استخدام الدهون كمصدر للطاقة، ما قد يدعم الصحة على المدى الطويل.
