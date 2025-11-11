26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل يؤثر الصيام المتقطع على قوة العقل؟ دراسة تحسم الجدل
Lebanon 24
11-11-2025
|
01:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجدت دراسة جديدة أن الصيام قصير المدى لا يُضعف التفكير والذاكرة لدى البالغين الأصحاء، ولكنه قد يُسبب تراجعاً إدراكياً طفيفاً لدى الأطفال.
ويعني ذلك أنه إذا سبق لك تخطي وجبة الإفطار، أو جربت الصيام المتقطع وخشيت أن يُسبب لك بعض التشتت الذهني، فإن دراسة جديدة تُشير إلى أن الأمر ليس كذلك.
Advertisement
وفي هذه الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي
أوكلاند
ولودرون، راجع العلماء 71 دراسة شارك فيها ما يقرب من 3500 مشارك، بمن فيهم بعض الأطفال.
وبحسب "هيلث داي"، اختبرت الدراسات الذاكرة، والقدرة على اتخاذ القرارات، وسرعة رد الفعل، ولم يجدوا أي فرق حقيقي لدى البالغين.
وقال الباحثون إن تخطي الوجبات لمدة تصل إلى 12 ساعة لا يُضعف قوة الدماغ لدى البالغين الأصحاء.
الاستثناءات الوحيدة
لوحظت تراجعات طفيفة بعد الصيام لأكثر من 12 ساعة بين الأطفال، الذين ثبت أن أدمغتهم النامية تستفيد من الوجبات المنتظمة.
سبب التشتت
والمثير للاهتمام أن الباحثين وجدوا أن الصيام يؤثر بشكل رئيسي على المهام المعرفية المتعلقة بمحفزات الطعام، مثل معالجة الكلمات المتعلقة بالطعام.
ويشير هذا إلى أن التشتت قد يكون بسبب الجوع وليس التدهور المعرفي.
وتشير الدراسة أيضاً إلى أن الصيام قصير المدى يمكن أن يُحفز تحولات أيضية مفيدة، مثل استخدام الدهون كمصدر للطاقة، ما قد يدعم الصحة على المدى
الطويل
.
مواضيع ذات صلة
الأبحاث تحسم الجدل: الصيام المتقطع ليس آمنًا للأطفال
Lebanon 24
الأبحاث تحسم الجدل: الصيام المتقطع ليس آمنًا للأطفال
11/11/2025 12:04:34
11/11/2025 12:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عيبان في نظام الصيام المتقطع.. دراسة تكشف
Lebanon 24
عيبان في نظام الصيام المتقطع.. دراسة تكشف
11/11/2025 12:04:34
11/11/2025 12:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من تأثير لخل التفاح على الوزن؟ اليكم ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل من تأثير لخل التفاح على الوزن؟ اليكم ما كشفته الدراسات
11/11/2025 12:04:34
11/11/2025 12:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يحسمون الجدل: أذن الطفل تنظّف نفسها
Lebanon 24
خبراء يحسمون الجدل: أذن الطفل تنظّف نفسها
11/11/2025 12:04:34
11/11/2025 12:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكلاند
الطويل
العلم
جامع
فيفا
درون
صيام
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
لعلاج تلف القلب.. علماء يبتكرون خلايا جذعية قابلة للطي
Lebanon 24
لعلاج تلف القلب.. علماء يبتكرون خلايا جذعية قابلة للطي
03:50 | 2025-11-11
11/11/2025 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات صباحية تُساعد في التحكم بارتفاع ضغط الدم
Lebanon 24
مشروبات صباحية تُساعد في التحكم بارتفاع ضغط الدم
02:40 | 2025-11-11
11/11/2025 02:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
زيت الزيتون.. مفتاح الصحة وطول العمر
Lebanon 24
زيت الزيتون.. مفتاح الصحة وطول العمر
00:46 | 2025-11-11
11/11/2025 12:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: مزيج القهوة والشاي والماء قد يطيل العمر
Lebanon 24
دراسة: مزيج القهوة والشاي والماء قد يطيل العمر
23:00 | 2025-11-10
10/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: حبوب منع الحمل الطارئة قد تقي من سرطان الثدي
Lebanon 24
دراسة: حبوب منع الحمل الطارئة قد تقي من سرطان الثدي
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد "تنورين"؟
Lebanon 24
ما جديد "تنورين"؟
06:15 | 2025-11-10
10/11/2025 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:50 | 2025-11-11
لعلاج تلف القلب.. علماء يبتكرون خلايا جذعية قابلة للطي
02:40 | 2025-11-11
مشروبات صباحية تُساعد في التحكم بارتفاع ضغط الدم
00:46 | 2025-11-11
زيت الزيتون.. مفتاح الصحة وطول العمر
23:00 | 2025-11-10
دراسة: مزيج القهوة والشاي والماء قد يطيل العمر
16:00 | 2025-11-10
دراسة: حبوب منع الحمل الطارئة قد تقي من سرطان الثدي
14:00 | 2025-11-10
بحث جديد يفند المخاوف من دواء الباراسيتامول للحوامل
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 12:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 12:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 12:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24