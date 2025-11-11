24
هل يتدخل الطعام في درجة جاذبيتنا؟
11-11-2025
10:55
أظهرت دراسات أوروبية أن رائحة الإنسان تحمل إشارات بيولوجية دقيقة عن الصحة والعمر والجاذبية، بل ويمكن أن تسهم في تفسير سبب الانجذاب بين الأشخاص، وفقاً لما نقلته الشبكة عن خبراء وأبحاث
أكاديمية
متخصصة.
وقالت الدكتورة لينا بيغداش، أستاذة الصحة والتغذية في "جامعة
ولاية نيويورك
"، إن الأطعمة الغنية بالكبريت مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط تُعد من أكثر الأطعمة تأثيراً على رائحة الجسم، إذ تُنتج غازات أثناء الهضم تتفاعل مع بكتيريا الأمعاء والجلد فتُحدث روائح قوية.
كما يُضاف إلى القائمة الثوم والبصل اللذان يغيّران رائحة النفس والعرق بسبب مركبات الكبريت الطيّارة فيهما.
مع ذلك، ليست كل الروائح الناتجة عن هذه الأطعمة سيئة؛ إذ أوضح الباحث التشيكي يان هافليتشيك من "جامعة
تشارلز
" في براغ، أن العرق الناتج عن تناول الثوم قد يجعل الرجال أكثر
جاذبية
للنساء، بفضل مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للبكتيريا التي تمنح الرائحة طابعاً صحياً طبيعياً.
أما الهليون، فهو مثال آخر على الأطعمة التي تُحدث رائحة مميزة في البول والعرق بسبب حمض الأسباراغوس ومركبات الكبريت، وهي روائح قد تدوم لأكثر من خمس ساعات، بحسب دراسات نُشرت في المجلة الأميركية لعلم الأدوية والعلاج السريري.
إلى ذلك، أشارت أبحاث أسترالية إلى أن الرجال الذين يتناولون كميات أكبر من الفواكه والخضراوات يتمتعون برائحة عرق أكثر جاذبية، وصفتها النساء بأنها "عطرية وحلوة وطبيعية".
كما أن تناول البروتينات الصحية مثل البيض والسمك والتوفو يُحسّن رائحة الجسم، بينما يؤدي الإفراط في الكربوهيدرات والنشويات إلى رائحة أقل قبولاً.
في حين يمكن أن تنتج اللحوم والأسماك يمكن روائح جسم "ثقيلة" لأن البروتينات الحيوانية تتفاعل مع البكتيريا الجلدية أثناء تفككها في الجسم. كما تحتوي بعض الأسماك والبقوليات على مركب يُعرف بـ"تري ميثيل أمين"، المسؤول عن متلازمة "رائحة السمك". (العربية)
