23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تأثيرات مفاجئة للطقس البارد على فمك وأسنانك.. اكتشفها!
Lebanon 24
11-11-2025
|
12:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انخفاض درجات الحرارة، لا يقتصر تأثير البرد على المفاصل أو البشرة، بل يصل أيضاً إلى الفم والأسنان.
يشرح الدكتور راج جونيجا، اختصاصي
طب الأسنان
ومدير عيادة Face Teeth Smile Dental Clinics، أربع طرق يؤثر بها الشتاء على فمك وكيفية التعامل معها:
Advertisement
حساسية الأسنان
الشعور بألم عند تناول مشروبات ساخنة أو باردة شائع في الشتاء بسبب تآكل مينا الأسنان وكشف الأعصاب الحساسة. ينصح باستخدام معجون لتقليل الحساسية وفرشاة ناعمة، وتجنب الأطعمة الحمضية ومنتجات التبييض.
تشققات الأسنان والحشوات
التغير السريع بين البرد والحرارة يجعل الأسنان تتمدد وتنكمش، مما قد يسبب تشققات أو تلف الحشوات القديمة. عند الشعور بألم أو حساسية في منطقة معينة، استشر طبيبك فوراً.
جفاف الفم وتشقق الشفاه
التدفئة المنزلية تزيد جفاف الفم، مسببة رائحة غير مستحبة وتسوساً محتملاً. لتجنب ذلك، اشرب الماء بانتظام، استخدم مرطب هواء، امضغ علكة خالية من السكر، وضع بلسم على الشفاه.
شد الفك وصرير الأسنان
البرد قد يدفع البعض لشّد الفك أو طحن الأسنان أثناء الارتجاف، مسببا ألم مفصل الفك وصداع وضعف
المينا
. الحل: تدفئة الوجه، تمارين استرخاء، واستشارة الطبيب حول واقٍ ليلي إذا لزم الأمر.
ويختم جونيجا بنصيحة بسيطة: احرص على الفحوص الدورية للأسنان، فالكشف المبكر يمنع المشكلات الصغيرة من التحول إلى ألم كبير. (آرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ما تأثير الطقس على آلام المفاصل؟
Lebanon 24
ما تأثير الطقس على آلام المفاصل؟
11/11/2025 21:10:32
11/11/2025 21:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
11/11/2025 21:10:32
11/11/2025 21:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: نحن في منطقة تهتز كلها والسيناريوهات تتراوح بين الحل الشامل والسلام البارد اي الحل المؤقت
Lebanon 24
باسيل: نحن في منطقة تهتز كلها والسيناريوهات تتراوح بين الحل الشامل والسلام البارد اي الحل المؤقت
11/11/2025 21:10:32
11/11/2025 21:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا تحذر: روسيا تهدد أوروبا و"السلام البارد" قد ينفجر
Lebanon 24
ألمانيا تحذر: روسيا تهدد أوروبا و"السلام البارد" قد ينفجر
11/11/2025 21:10:32
11/11/2025 21:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
طب الأسنان
المينا
ساسي
بانت
دوري
قد يعجبك أيضاً
هل يتدخل الطعام في درجة جاذبيتنا؟
Lebanon 24
هل يتدخل الطعام في درجة جاذبيتنا؟
10:55 | 2025-11-11
11/11/2025 10:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما الأفضل لصحتك.. المكسرات النيئة أم المحمصة؟
Lebanon 24
أيهما الأفضل لصحتك.. المكسرات النيئة أم المحمصة؟
09:27 | 2025-11-11
11/11/2025 09:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لحليب أطفال شهير
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لحليب أطفال شهير
06:50 | 2025-11-11
11/11/2025 06:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لعلاج تلف القلب.. علماء يبتكرون خلايا جذعية قابلة للطي
Lebanon 24
لعلاج تلف القلب.. علماء يبتكرون خلايا جذعية قابلة للطي
03:50 | 2025-11-11
11/11/2025 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات صباحية تُساعد في التحكم بارتفاع ضغط الدم
Lebanon 24
مشروبات صباحية تُساعد في التحكم بارتفاع ضغط الدم
02:40 | 2025-11-11
11/11/2025 02:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:55 | 2025-11-11
هل يتدخل الطعام في درجة جاذبيتنا؟
09:27 | 2025-11-11
أيهما الأفضل لصحتك.. المكسرات النيئة أم المحمصة؟
06:50 | 2025-11-11
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لحليب أطفال شهير
03:50 | 2025-11-11
لعلاج تلف القلب.. علماء يبتكرون خلايا جذعية قابلة للطي
02:40 | 2025-11-11
مشروبات صباحية تُساعد في التحكم بارتفاع ضغط الدم
01:21 | 2025-11-11
هل يؤثر الصيام المتقطع على قوة العقل؟ دراسة تحسم الجدل
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 21:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 21:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 21:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24