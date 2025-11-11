Advertisement

صحة

تأثيرات مفاجئة للطقس البارد على فمك وأسنانك.. اكتشفها!

Lebanon 24
11-11-2025 | 12:47
A-
A+
Doc-P-1441020-638984876550971241.jpg
Doc-P-1441020-638984876550971241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع انخفاض درجات الحرارة، لا يقتصر تأثير البرد على المفاصل أو البشرة، بل يصل أيضاً إلى الفم والأسنان.


يشرح الدكتور راج جونيجا، اختصاصي طب الأسنان ومدير عيادة Face Teeth Smile Dental Clinics، أربع طرق يؤثر بها الشتاء على فمك وكيفية التعامل معها:
Advertisement

حساسية الأسنان
الشعور بألم عند تناول مشروبات ساخنة أو باردة شائع في الشتاء بسبب تآكل مينا الأسنان وكشف الأعصاب الحساسة. ينصح باستخدام معجون لتقليل الحساسية وفرشاة ناعمة، وتجنب الأطعمة الحمضية ومنتجات التبييض.


تشققات الأسنان والحشوات
التغير السريع بين البرد والحرارة يجعل الأسنان تتمدد وتنكمش، مما قد يسبب تشققات أو تلف الحشوات القديمة. عند الشعور بألم أو حساسية في منطقة معينة، استشر طبيبك فوراً.


جفاف الفم وتشقق الشفاه
التدفئة المنزلية تزيد جفاف الفم، مسببة رائحة غير مستحبة وتسوساً محتملاً. لتجنب ذلك، اشرب الماء بانتظام، استخدم مرطب هواء، امضغ علكة خالية من السكر، وضع بلسم على الشفاه.

شد الفك وصرير الأسنان
البرد قد يدفع البعض لشّد الفك أو طحن الأسنان أثناء الارتجاف، مسببا ألم مفصل الفك وصداع وضعف المينا. الحل: تدفئة الوجه، تمارين استرخاء، واستشارة الطبيب حول واقٍ ليلي إذا لزم الأمر.

ويختم جونيجا بنصيحة بسيطة: احرص على الفحوص الدورية للأسنان، فالكشف المبكر يمنع المشكلات الصغيرة من التحول إلى ألم كبير. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
ما تأثير الطقس على آلام المفاصل؟
lebanon 24
11/11/2025 21:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
lebanon 24
11/11/2025 21:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن في منطقة تهتز كلها والسيناريوهات تتراوح بين الحل الشامل والسلام البارد اي الحل المؤقت
lebanon 24
11/11/2025 21:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تحذر: روسيا تهدد أوروبا و"السلام البارد" قد ينفجر
lebanon 24
11/11/2025 21:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24

طب الأسنان

المينا

ساسي

بانت

دوري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:55 | 2025-11-11
09:27 | 2025-11-11
06:50 | 2025-11-11
03:50 | 2025-11-11
02:40 | 2025-11-11
01:21 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24