صحة

بدائل طبيعية للأوزمبيك.. أطعمة تحفز هرمون الشبع

Lebanon 24
11-11-2025 | 15:46
بعد نجاح أدوية مثل "أوزمبيك" في علاج السكري من النوع الثاني والسيطرة على الوزن، بدأ العلماء يبحثون عن بدائل طبيعية تحفّز نفس الهرمونات.
كشفت الأبحاث أن الإشارات العصبية بين الأمعاء والدماغ تلعب دورًا أساسيًا في كبح الشهية وتنظيم السكر في الدم، وهو ما تحاكيه أدوية أوزمبيك عبر هرمون GLP-1 المسؤول عن الشعور بالشبع. لكن النسخة الاصطناعية من الهرمون تدوم أطول في الجسم، ما دفع فريقًا من جامعة هليوبوليس في القاهرة بقيادة تهادا النشوقاتي لدراسة طرق طبيعية لتحفيزه.


وأوضح النشوقاتي في مراجعة علمية بـ Toxicology Reports أن "الاعتماد على منظمات طبيعية لـGLP-1 يحسّن جودة حياة المرضى ويقدّم بديلًا آمنًا وأقل تكلفة من الأدوية الكيميائية".


وأشار الفريق إلى أن القرفة، والقمح، والزنجبيل، والشاي الأخضر المخمّر، ومركب "البربرين" النباتي أظهرت فعالية واعدة في تحفيز هذا الهرمون، رغم أن الأبحاث ما تزال مبكرة.

كما بينت دراسات أن توقيت تناول الأطعمة يؤثر أيضًا على إفراز GLP-1؛ فمثلاً تناول بروتين مصل اللبن قبل الوجبات خفّض مستويات السكر وحسّن الشهية لدى المصابين بالسمنة.


وأظهرت دراسة نُشرت في آب 2025 أن الفلافونويدات في الحمضيات ونبات الجنجل قد تساعد على تحفيز هرمون الشبع، بينما أظهرت مراجعة أخرى أن الألياف الغذائية تحسّن حساسية الأنسولين وتوازن السكر ربما عبر زيادة إفراز هرمونات الأمعاء مثل GLP-1.


ويرى الباحثون أن هذه النتائج تمهّد لعصر جديد من العلاجات الطبيعية، حيث يمكن التحكم بالشهية ومستويات السكر من خلال النظام الغذائي وتوقيت تناول الأطعمة بدل الاعتماد على الحقن والأدوية. (آرم نيوز) 
