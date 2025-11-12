كيف يتفاعل الدماغ مع نتائج مباريات كرة القدم؟

تتغير أنشطة الدماغ بشكل ملحوظ عند مشاهدة مباريات ، فكل هدف وفوز أو خسارة يثير مناطق عصبية محددة مرتبطة بالمكافأة أو التأمل، ما يؤثر على المشاعر والسلوكيات المحتملة.

وأجرى باحثون في تشيلي تجربة على 60 رجلا تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، جميعهم من مشجعي ناديي "كولو كولو" و"يونيفرسيداد دي تشيلي"، لمراقبة تدفق في أدمغتهم أثناء مشاهدة أبرز لقطات مباريات فرقهم المفضلة، بما في ذلك أهداف الفريق المنافس وأهداف فرق محايدة.

وأظهرت نتائج الوظيفي (fMRI) أن نشاط الدماغ يتغير خلال : عند تسجيل هدف من قبل الفريق المفضل، تنشط منطقة المكافأة في الدماغ، مطلقة مواد كيميائية مثل الدوبامين، ما يخلق شعورا بالمتعة والتحفيز. أما عند خسارة الفريق، فتُحفّز "شبكة التعقل"، المسؤولة عن التفكير والتأمل، ما يساعد على فهم الحدث والتعامل مع آثار الخسارة.



وأشار الباحث ، زامورانو مينديتا، إلى أن النشاط العصبي يكون أعلى عند تسجيل أهداف ضد فرق منافسة مباشرة، وأن التأثير يكون أقوى لدى المشجعين المتعصبين، الذين قد يظهرون سلوكا متطرفا في اللحظات الدرامية.



وأضاف أن الخسارة قد تثبط آليات التحكم المعرفي في الدماغ، عبر تثبيط المحور الذي يربط الجهاز الحوفي المسؤول عن المشاعر بالقشرة الجبهية المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتنظيم السلوك، ما يزيد احتمالية الانخراط في سلوكيات عدوانية أو مدمرة. (روسيا اليوم)