Advertisement

صحة

عادات نوم خاطئة تُسرع شيخوخة الدماغ.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
13-11-2025 | 01:33
A-
A+
Doc-P-1441615-638986197543985650.jpg
Doc-P-1441615-638986197543985650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّرت دراسة علمية حديثة من بعض العادات السيئة أثناء النوم؛ كونها قد تُسهم في تسريع شيخوخة الدماغ بمعدل يصل إلى نصف عام، ما يجعل الدماغ يبدو أكبر من عمر صاحبه الحقيقي، حتى لدى الأشخاص الأصحاء.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن الدراسة التي أجراها باحثون من السويد والصين، ونُشرت في مجلة "eBioMedicine"، اعتمدت على تحليل صور أشعة دماغية وأنماط نوم لأكثر من 27 ألف شخص من متوسطي وكبار السن. 
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يملكون أسوأ أنماط نوم كانت أدمغتهم في المتوسط أكبر بسنة كاملة من أعمارهم الزمنية.
Advertisement

العادات الخمس
وحدد العلماء خمس عادات رئيسية وراء هذا التدهور المعرفي المبكر، جاءت كالآتي:

- السهر حتى وقت متأخر (كون الشخص ليلياً، يفضل الاستيقاظ في الليل كثيراً والنوم صباحاً).

- الأرق وصعوبة الاستغراق في النوم.

- الشخير المستمر أثناء النوم.

- النوم لأقل من 7 ساعات في الليلة.

- الشعور بالنعاس المفرط خلال النهار.

ولكل عادة من هذه العادات، خصم الباحثون نقطة من مقياس "صحة النوم" المكوَّن من خمس نقاط، حيث جاءت النتيجة واضحة: "كل نقطة مفقودة تُضيف نصف عام من الشيخوخة إلى عمر الدماغ".
العاملان الأكثر تأثيراً
ووفق نتائج الدراسة، فقد كان السهر والشخير أكثر عاملين تأثيراً في تسريع شيخوخة الدماغ.

وأوضح الباحثون أن المشاركين الذين عانوا من سوء النوم كانوا في الغالب أكبر سناً، أو رجالاً، أو يعانون من السمنة، أو الفقر، أو من أمراض تزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الالتهاب المزمن
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الالتهاب المزمن قد يكون السبب وراء هذا التدهور، إذ تُحفز قلة النوم الجسم على إنتاج استجابات التهابية مستمرة تؤدي مع الوقت إلى تلف الخلايا العصبية وضعف الذاكرة والتركيز، وترتبط بزيادة خطر الخرف ومرض ألزهايمر.

وختم الباحثون بدعوة الناس إلى الاهتمام بجودة النوم كأحد مفاتيح الحفاظ على شباب الدماغ، مؤكدين أن النوم الكافي والمنتظم ليس رفاهية، بل درع واقٍ ضد الشيخوخة المبكرة للعقل.
مواضيع ذات صلة
خمس عادات يومية تسرّع شيخوخة المرأة.. كيف تبطئينها؟
lebanon 24
13/11/2025 13:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نمط نوم يعجل من شيخوخة الدماغ.. دراسة تكشف
lebanon 24
13/11/2025 13:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
5 عادات يومية قد تسرّع الشيخوخة والموت المبكر.. تجنبها!
lebanon 24
13/11/2025 13:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات صحية تقلل خطر الخرف لدى مرضى السكري.. اليكم ابرزها
lebanon 24
13/11/2025 13:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24

عمر صاحب

نيويورك

السويد

التركي

الزمني

الترك

العلم

الغال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:30 | 2025-11-13
03:45 | 2025-11-13
02:40 | 2025-11-13
02:06 | 2025-11-13
23:42 | 2025-11-12
23:00 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24