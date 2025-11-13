24
صحة
عادات نوم خاطئة تُسرع شيخوخة الدماغ.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
13-11-2025
|
01:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت دراسة علمية حديثة من بعض العادات السيئة أثناء النوم؛ كونها قد تُسهم في تسريع شيخوخة الدماغ بمعدل يصل إلى نصف عام، ما يجعل الدماغ يبدو أكبر من عمر صاحبه الحقيقي، حتى لدى الأشخاص الأصحاء.
وبحسب صحيفة "
نيويورك
بوست"، فإن الدراسة التي أجراها باحثون من
السويد
والصين، ونُشرت في مجلة "eBioMedicine"، اعتمدت على تحليل صور أشعة دماغية وأنماط نوم لأكثر من 27 ألف شخص من متوسطي وكبار السن.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يملكون أسوأ أنماط نوم كانت أدمغتهم في المتوسط أكبر بسنة كاملة من أعمارهم الزمنية.
العادات الخمس
وحدد العلماء خمس عادات رئيسية وراء هذا التدهور المعرفي المبكر، جاءت كالآتي:
- السهر حتى وقت متأخر (كون الشخص ليلياً، يفضل الاستيقاظ في الليل كثيراً والنوم صباحاً).
- الأرق وصعوبة الاستغراق في النوم.
- الشخير المستمر أثناء النوم.
- النوم لأقل من 7 ساعات في الليلة.
- الشعور بالنعاس المفرط خلال النهار.
ولكل عادة من هذه العادات، خصم الباحثون نقطة من مقياس "صحة النوم" المكوَّن من خمس نقاط، حيث جاءت النتيجة واضحة: "كل نقطة مفقودة تُضيف نصف عام من الشيخوخة إلى عمر الدماغ".
العاملان الأكثر تأثيراً
ووفق نتائج الدراسة، فقد كان السهر والشخير أكثر عاملين تأثيراً في تسريع شيخوخة الدماغ.
وأوضح الباحثون أن المشاركين الذين عانوا من سوء النوم كانوا في الغالب أكبر سناً، أو رجالاً، أو يعانون من السمنة، أو الفقر، أو من أمراض تزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
الالتهاب المزمن
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الالتهاب المزمن قد يكون السبب وراء هذا التدهور، إذ تُحفز قلة النوم الجسم على إنتاج استجابات التهابية مستمرة تؤدي مع الوقت إلى تلف الخلايا العصبية وضعف الذاكرة والتركيز، وترتبط بزيادة خطر الخرف ومرض ألزهايمر.
وختم الباحثون بدعوة الناس إلى الاهتمام بجودة النوم كأحد مفاتيح الحفاظ على شباب الدماغ، مؤكدين أن النوم الكافي والمنتظم ليس رفاهية، بل درع واقٍ ضد الشيخوخة المبكرة للعقل.
