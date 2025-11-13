22
صحة
الرجال "لن يفكروا أبدًا" في طلب المساعدة فيما يتعلق بـ"الصحة العقلية".. استطلاع يكشف
Lebanon 24
13-11-2025
|
07:01
A-
A+
أظهر استطلاع شمل 2000 بالغ في
المملكة
المتحدة أن نحو ربع الرجال لن يفكروا مطلقًا في طلب مساعدة مهنية لتحسين صحتهم النفسية، رغم الصعوبات.
ورغم أن 4 من كل 10 جرّبوا العلاج/الاستشارات، فإن خُمسهم ما زالوا يعارضون بشدة تجربته؛ وبين المترددين يرى 13% أنه يجب التعامل مع المشكلات ذاتيًا، و11% لا يعتقدون أن العلاج سيساعد.
من بين من خضعوا للعلاج، 21% توقفوا لاحقًا، و11% مترددون في العودة لاعتقادهم أن العلاج "ليس للرجال"، فيما لا يشعر 1 من كل 10 بالراحة عند التحدث عن مشاعره.
وصرّح المعالج ريتشارد وايتنستال (BACP، BetterHelp) بأن الوصمة لا تزال راسخة وأن التجربة الأولى يجب أن تكون إيجابية وسهلة المنال؛ إذ أقر 19% ممن جربوا العلاج أنهم لن يشاركوا هذه الحقيقة مع أصدقائهم، والرجال أكثر عرضة بست مرات للاعتقاد بأن أصدقاءهم سيسخرون منهم.
كما ألقى 12% ممن لم يستمروا باللوم على تجربة سلبية سابقة، وقال 2 من كل 10 إن المختص لم يفهم تجاربهم حقًا، واعترف ربعهم بأن التوتر قبل الجلسات أحبطهم. وبالمقابل، نصف الرجال الذين خاضوا التجربة يرجّحون تكرارها، مع انفتاح مضاعف لدى الرجال على العلاج عبر الفيديو مقارنة بالنساء. (mirror)
