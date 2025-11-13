ما هي أبرز خمس عادات تُبطئ الشيخوخة؟

Advertisement

مع تزايد الاهتمام بالصحة وطول العمر، يتبيّن أن إبطاء الشيخوخة لا يحتاج إلى تعقيد، بل إلى عادات بسيطة وفعّالة.أولى هذه العادات التمارين المنتظمة، إذ تُظهر الدراسات أن ممارسة الرياضة تقلل خطر الوفاة وتبطئ التراجع البيولوجي. حتى برنامج قصير لأسابيع قليلة قد يخفض العمر البيولوجي بنحو عامين، خاصة عند الجمع بين تمارين القوة والتحمّل.وتبرز التغذية الصحية كعامل محوري، فالأنظمة المعتمدة على الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبروتينات الخفيفة تساهم في إبطاء الشيخوخة بفضل مضادات الأكسدة والمركّبات المضادة للالتهابات.كما يبقى النوم الجيد أساسياً للحفاظ على الشباب الداخلي، فهو يرمّم ويعيد التوازن الهرموني. قلّة النوم ترفع العمر البيولوجي بشكل واضح.في المقابل، تُعدّ العادات الضارّة مثل التدخين والكحول من أبرز المسرّعات للشيخوخة، لما تسببه من تلف في الخلايا وزيادة للالتهابات.ويُعدّ التوتر عاملاً رئيسياً في تسريع التقدم في العمر، إذ يؤثر على الهرمونات والمناعة والنوم. التحكم به يحافظ على حيوية الجسم.ورغم تأثير عوامل بيئية مثل الوحدة وتلوث الهواء، تُظهر الأبحاث أن تعديلات بسيطة في نمط الحياة كافية لإبطاء الشيخوخة وتحسين الصحة العامة.