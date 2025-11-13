20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما هي أبرز خمس عادات تُبطئ الشيخوخة؟
Lebanon 24
13-11-2025
|
12:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تزايد الاهتمام بالصحة وطول العمر، يتبيّن أن إبطاء الشيخوخة لا يحتاج إلى تعقيد، بل إلى عادات بسيطة وفعّالة.
أولى هذه العادات التمارين المنتظمة، إذ تُظهر الدراسات أن ممارسة الرياضة تقلل خطر الوفاة وتبطئ التراجع البيولوجي. حتى برنامج قصير لأسابيع قليلة قد يخفض العمر البيولوجي بنحو عامين، خاصة عند الجمع بين تمارين القوة والتحمّل.
Advertisement
وتبرز التغذية الصحية كعامل محوري، فالأنظمة المعتمدة على الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبروتينات الخفيفة تساهم في إبطاء الشيخوخة بفضل مضادات الأكسدة والمركّبات المضادة للالتهابات.
كما يبقى النوم الجيد أساسياً للحفاظ على الشباب الداخلي، فهو يرمّم
الحمض النووي
ويعيد التوازن الهرموني. قلّة النوم ترفع العمر البيولوجي بشكل واضح.
في المقابل، تُعدّ العادات الضارّة مثل التدخين والكحول من أبرز المسرّعات للشيخوخة، لما تسببه من تلف في الخلايا وزيادة للالتهابات.
ويُعدّ التوتر عاملاً رئيسياً في تسريع التقدم في العمر، إذ يؤثر على الهرمونات والمناعة والنوم. التحكم به يحافظ على حيوية الجسم.
ورغم تأثير عوامل بيئية مثل الوحدة وتلوث الهواء، تُظهر الأبحاث أن تعديلات بسيطة في نمط الحياة كافية لإبطاء الشيخوخة وتحسين الصحة العامة.
مواضيع ذات صلة
خمس عادات يومية تسرّع شيخوخة المرأة.. كيف تبطئينها؟
Lebanon 24
خمس عادات يومية تسرّع شيخوخة المرأة.. كيف تبطئينها؟
13/11/2025 22:02:18
13/11/2025 22:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات نوم خاطئة تُسرع شيخوخة الدماغ.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
عادات نوم خاطئة تُسرع شيخوخة الدماغ.. اليكم ابرزها
13/11/2025 22:02:18
13/11/2025 22:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
5 عادات يومية قد تسرّع الشيخوخة والموت المبكر.. تجنبها!
Lebanon 24
5 عادات يومية قد تسرّع الشيخوخة والموت المبكر.. تجنبها!
13/11/2025 22:02:18
13/11/2025 22:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. اكتشاف علمي جديد قد يمهّد لعلاج يبطئ الشيخوخة!
Lebanon 24
مفاجأة.. اكتشاف علمي جديد قد يمهّد لعلاج يبطئ الشيخوخة!
13/11/2025 22:02:18
13/11/2025 22:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
الحمض النووي
حسين ال
الرياض
الكحول
النووي
الترا
رياض
ساسي
قد يعجبك أيضاً
عن دهون البطن الزائدة.. تحذير عاجل للنساء
Lebanon 24
عن دهون البطن الزائدة.. تحذير عاجل للنساء
10:00 | 2025-11-13
13/11/2025 10:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا.. مرض خطير للغاية بسبب سلالة الإنفلونزا الجديدة
Lebanon 24
احذروا.. مرض خطير للغاية بسبب سلالة الإنفلونزا الجديدة
08:04 | 2025-11-13
13/11/2025 08:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الرجال "لن يفكروا أبدًا" في طلب المساعدة فيما يتعلق بـ"الصحة العقلية".. استطلاع يكشف
Lebanon 24
الرجال "لن يفكروا أبدًا" في طلب المساعدة فيما يتعلق بـ"الصحة العقلية".. استطلاع يكشف
07:01 | 2025-11-13
13/11/2025 07:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض ينتشر في سوريا ويصيب العشرات.. وهذه أعراضه! (صورة)
Lebanon 24
مرض ينتشر في سوريا ويصيب العشرات.. وهذه أعراضه! (صورة)
06:10 | 2025-11-13
13/11/2025 06:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مع إمكانية إنتشاره من جديد... تطوير دواء لمرض خطير وهذه نسبة الشفاء فيه
Lebanon 24
مع إمكانية إنتشاره من جديد... تطوير دواء لمرض خطير وهذه نسبة الشفاء فيه
04:30 | 2025-11-13
13/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
Lebanon 24
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
15:54 | 2025-11-12
12/11/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:10 | 2025-11-13
13/11/2025 01:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
05:51 | 2025-11-13
13/11/2025 05:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:00 | 2025-11-13
عن دهون البطن الزائدة.. تحذير عاجل للنساء
08:04 | 2025-11-13
احذروا.. مرض خطير للغاية بسبب سلالة الإنفلونزا الجديدة
07:01 | 2025-11-13
الرجال "لن يفكروا أبدًا" في طلب المساعدة فيما يتعلق بـ"الصحة العقلية".. استطلاع يكشف
06:10 | 2025-11-13
مرض ينتشر في سوريا ويصيب العشرات.. وهذه أعراضه! (صورة)
04:30 | 2025-11-13
مع إمكانية إنتشاره من جديد... تطوير دواء لمرض خطير وهذه نسبة الشفاء فيه
03:45 | 2025-11-13
لإطالة العمر.. اليكم ما كشفه أحد اطباء القلب
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 22:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 22:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 22:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24