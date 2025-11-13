لماذا يصيب السكري الأطفال؟

Advertisement

كشف علماء من جامعة إكستر السبب وراء شدة وعدوانية من النوع الأول لدى الأطفال الصغار، في اكتشاف قد يغيّر مستقبل الكشف المبكر والعلاج والوقاية من المرض.ويُعرف السكري من النوع الأول بأنه حالة يهاجم فيها جهاز المناعة خلايا البنكرياس المنتِجة للإنسولين. ويظهر المرض عادة بشكل أسرع وأكثر خطورة لدى الأطفال دون سن السابعة، ما يزيد الحاجة إلى جرعات أكبر من الإنسولين واحتمالات حدوث مضاعفات حادة.الدراسة الجديدة توصلت إلى أن الأطفال المصابين بهذا المرض يُفقدون تقريبًا جميع خلاياهم المنتجة للإنسولين قبل أن تنضج. وبيّنت أن هذه الخلايا تتواجد ضمن "بصيلات إنسولين نامية" صغيرة وحساسة تعمل كمشاتل طبيعية لإنتاج خلايا الإنسولين، لكنها في المراحل الأولى من العمر تكون غير مكتملة النمو وهشة، ما يجعلها هدفًا سهلًا لهجمات الجهاز المناعي.وبعد تحليل عينات نادرة من بنكرياس أكثر من 250 شخصًا، لاحظ الباحثون أن الأطفال الأصحاء يمتلكون عددًا كبيرًا من هذه البصيلات الصغيرة، في حين تختفي تقريبًا لدى الأطفال المصابين بالسكري نتيجة تدميرها مناعةً.البروفيسورة ، قائدة الدراسة، أكدت أن النتائج "قد تعيد تشكيل طرق الفحص والعلاج وربما الوقاية من السكري من النوع الأول"، مشددة على أن حماية هذه البصيلات في مراحل النمو الأولى قد تكون مفتاحًا لوقف تطور المرض قبل بدايته.وتدعم هذه النتائج التوجه نحو الكشف المبكر لدى الأطفال الصغار والتدخل العلاجي السريع للحفاظ على الخلايا المنتجة للإنسولين قبل فقدانها نهائيًا.