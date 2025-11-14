Advertisement

صحة

خطوات تجنبكم الشهية المفتوحة خلال "برودة الطقس".. ما هي؟

Lebanon 24
14-11-2025 | 23:00
زيادة الوزن مع برودة الطقس مسألة بيولوجية، وليست سلوكية فحسب، فانخفاض درجات الحرارة يحفز تغيرات هرمونية تزيد من الجوع، حيث يرتفع هرمون الجوع (الغريلين)، ومع تقليل إشارات الشبع ينخفض هرمون (الليبتين)، ما يجعل الناس يشعرون بشبع أقل بعد تناول الطعام.
كذلك، فإنه مع قلة التعرض لأشعة الشمس تزداد الرغبة في تناول الكربوهيدرات، خاصة مع قصر النهار، ما يدفع الناقلات العصبية المنظمة للحالة المزاجية في الدماغ للبحث عن الكربوهيدرات، ويفسر هذا سبب لجوء الناس إلى الخبز والمعكرونة والشوكولا.


لكن، بحسب الدكتورة كريستال ويلي، من زافا كلينيك لندن، يمكن لبعص التغييرات الغذائية البسيطة تخفيف جوع الشتاء، مثل: إضافة التوابل، وبدء الوجبات بأطعمة غنية بالألياف، وتناول إفطار غني بالبروتين، وشرب كمية معينة من الماء قبل 30 دقيقة من الوجبات.
 

أدوية التنحيف ليست للجميع
 

ووفق "ستادي فايندز"، تحذر الدكتورة ويلي من أن أدوية إنقاص الوزن الموصوفة طبياً ليست مناسبة للجميع، حيث تعمل أدوية مثل ويغوفي ومونجارو عن طريق محاكاة الهرمونات الطبيعية المنظمة للشهية، ولكن يُنصح بها فقط لمن لديهم زيادة كبيرة في الوزن.


وبحسب ويلي، فقد ارتفعت عمليات البحث عن "كيفية التوقف عن الإفراط في تناول الطعام" بنسبة 2350% في الشهر الماضي في بريطانيا مثلاً، ما يشير إلى أن الملايين يشعرون بآثار ما تسميه "استجابة الدماغ للبقاء على قيد الحياة في البرد والظلام".


طرق طبيعية لكبح الشيهة
 

وتنصح ويلي باتباع 7 إجراءات لكبح الشهية مع برودة الطقس:


1. عزّز نكهات وجباتك بالتوابل: أضف الفلفل الحار، والشطة، والفلفل الأسود، أو الزنجبيل لتحفيز إنتاج الحرارة وتقليل الجوع.


2. ابدأ بالألياف: ابدأ وجباتك بأطعمة غنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية مثل: حساء الخضار، والشوفان، والعدس، أو بذور الشيا.


3. اختر الشوكولا الداكنة: منتجات الشوكولا التي تبلغ فيها نسبة الكاكاو 70% تحتوي على مكونات تحفّز هرمونات الشبع، وتبطئ عملية الهضم.


4. البروتين على الإفطار: ابدأ يومك بالبيض، أو الزبادي، والفول، أو الجبن القريش، أو سمك السلمون المدخن لتثبيت مستوى السكر في الدم.


5. أضف دهون أوميغا3: أضف سمك السلمون، أو الماكريل، أو بذور الكتان، أو بذور الشيا، أو الجوز لتحسين التواصل بين الأمعاء والدماغ، واستخدم زيت الزيتون أو الأفوكادو.


6. استخدم أطباقاً أصغر: اخدع الدماغ ليشعر بالشبع بكمية طعام أقل من خلال الإشارات البصرية.


7. اشرب الماء قبل الوجبات: استهلك حوالي نصف لتر من الماء قبل 30 دقيقة من تناول الطعام، لتقليل تناول السعرات الحرارية بشكل طبيعي. (24)
