صحة

للأهل.. هكذا يمكن حماية أسنان أطفالكم من التسوس

Lebanon 24
14-11-2025 | 16:00
أكدت بوابة "كيندر ‫جيزوندهايت-إنفو.دي" الألمانية على ضرورة حماية الأسنان اللبنية من ‫التسوس؛ نظراً لأنه في حال إصابتها بالتسوس، فإن خطر تأثر الأسنان ‫الدائمة يزداد أيضاً.
‫وأوضحت البوابة المعنية بصحة الأطفال أنه يمكن حماية الأسنان اللبنية من ‫التسوس من خلال اتباع نظام غذائي منخفض السكر؛ إذ يهيئ كل من السكر ‫والبلاك بيئة مناسبة لنمو وتكاثر البكتيريا المسببة للتسوس بسرعة.


‫لذا، ينبغي الابتعاد عن المشروبات ‫السكرية وعصائر الفاكهة والحلويات، أو على أقل تقدير الإقلال منها، وكذلك السكريات الخفية مثل تلك ‫الموجودة في الكاتشب أو الوجبات الجاهزة.


‫ومن المهم أيضاً العناية الجيدة بالأسنان اللبنية، وذلك من خلال تنظيفها ‫بواسطة فرشاة ومعجون أسنان مخصصين للأطفال. (الجزيرة نت)
