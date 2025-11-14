Advertisement

صحة

تفاصيل مهمة عن عصير البرتقال.. فوائد رائعة

Lebanon 24
14-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1442336-638987589792028474.jpg
Doc-P-1442336-638987589792028474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة طبية حديثة نُشرت في مجلة "التغذية الجزيئية وأبحاث الأغذية"، أن تناول عصير البرتقال يومياً قد يؤثر على الجينات بطريقة تعزز صحة الجسم، من خلال تنظيم ضغط الدم، ومستويات الدهون، وتقليل الالتهابات.
Advertisement
 
 
وأجريت الدراسة على 20 متطوعاً بالغاً بصحة جيدة، تتراوح أعمارهم بين 21 و 36 عاماً، دون أي أمراض مزمنة، وخلصت إلى نتائج مهمة حول فوائد عصير البرتقال.


واستمر المشاركون في شرب 500 مل من عصير البرتقال المبستر يومياً لمدة 60 يوماً، مع الامتناع عن أي نوع آخر من الحمضيات قبل التجربة بثلاثة أيام وأثناءها، حيث حلل الباحثون دم المتطوعين قبل وبعد التجربة، ودرسوا التغيرات في نشاط الجينات داخل خلايا الدم المحيطية وحيدات النواة، وهي جزء مهم من الجهاز المناعي.


وأظهرت النتائج أن الاستمرار في شرب العصير أعاد تنظيم النسخ الجيني، حيث تأثرت أكثر من 3700 منطقة من الحمض النووي، بما في ذلك 1700 جين مُرمّز للبروتين، وكانت أبرز التغيرات مرتبطة بالجينات المسؤولة عن ضغط الدم (NAMPT وNLRP3)، استقلاب الدهون، والالتهابات.


كذلك، أظهرت النتائج انخفاض نشاط الجينات المرتبطة بالالتهاب، وزيادة التعبير عن الجينات التي تتحكم بالتمثيل الغذائي وصحة الأوعية الدموية، وأوضح الباحثون أن فلافانونات الحمضيات مثل الهسبيريدين والنارينجين قد تكون السبب الرئيسي وراء هذه التأثيرات، إذ تؤثر على مسارات الإشارات التي تتحكم بها عوامل النسخ NFKB1 وAHR وPPARα.


وأشار العلماء إلى أن النتائج لا تثبت بعد وجود علاقة سببية مباشرة، لكنها توضح كيف يمكن لعصير البرتقال أن يؤثر على العمليات الجزيئية المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية. ويخطط الفريق مستقبلاً لدراسة تأثيرات العصير حسب وزن الجسم، وإمكانية استخدام هذه النتائج لتقديم توصيات غذائية شخصية.


وتعد عصائر الفاكهة الحمضية مثل االبرتقال وعصير الليمون من المصادر الرائعة لفيتامين C وحمض الفوليك، والتي تدعم العديد من أنواع الخلايا المناعية مثل الخلايا القاتلة الطبيعية والخلايا التائية والخلايا البائية، وأظهرت الأبحاث أن عصير البرتقال والليمون مضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات ومسكن ومضاد للالتهابات.
مواضيع ذات صلة
أيهما أفضل للصحة التفاح أم البرتقال؟
lebanon 24
15/11/2025 03:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
lebanon 24
15/11/2025 03:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الاجتماعات التي أجريتها مع الدول الآسيوية كانت رائعة
lebanon 24
15/11/2025 03:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أعتقد أن الصفقة مع الصين ستكون رائعة لكلا البلدين
lebanon 24
15/11/2025 03:52:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الحمض النووي

التعبير عن

الفيروس

الرئيسي

أيام و

النووي

الفطر

العلم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-11-14
09:22 | 2025-11-14
06:17 | 2025-11-14
04:02 | 2025-11-14
23:30 | 2025-11-13
12:44 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24