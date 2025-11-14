تفاصيل مهمة عن عصير البرتقال.. فوائد رائعة

كشفت دراسة طبية حديثة نُشرت في مجلة "التغذية الجزيئية وأبحاث الأغذية"، أن تناول عصير البرتقال يومياً قد يؤثر على الجينات بطريقة تعزز صحة الجسم، من خلال تنظيم ضغط ، ومستويات الدهون، وتقليل الالتهابات.

وأجريت الدراسة على 20 متطوعاً بالغاً بصحة جيدة، تتراوح أعمارهم بين 21 و 36 عاماً، دون أي أمراض مزمنة، وخلصت إلى نتائج مهمة حول فوائد عصير البرتقال.





واستمر المشاركون في شرب 500 مل من عصير البرتقال المبستر يومياً لمدة 60 يوماً، مع الامتناع عن أي نوع آخر من الحمضيات قبل التجربة بثلاثة أيام وأثناءها، حيث حلل الباحثون دم المتطوعين قبل وبعد التجربة، ودرسوا التغيرات في نشاط الجينات داخل خلايا الدم المحيطية وحيدات النواة، وهي جزء مهم من الجهاز المناعي.





وأظهرت النتائج أن الاستمرار في شرب العصير أعاد تنظيم النسخ الجيني، حيث تأثرت أكثر من 3700 منطقة من ، بما في ذلك 1700 جين مُرمّز للبروتين، وكانت أبرز التغيرات مرتبطة بالجينات المسؤولة عن ضغط الدم (NAMPT وNLRP3)، استقلاب الدهون، والالتهابات.





كذلك، أظهرت النتائج انخفاض نشاط الجينات المرتبطة بالالتهاب، وزيادة الجينات التي تتحكم بالتمثيل الغذائي وصحة الأوعية الدموية، وأوضح الباحثون أن فلافانونات الحمضيات مثل الهسبيريدين والنارينجين قد تكون السبب وراء هذه التأثيرات، إذ تؤثر على مسارات الإشارات التي تتحكم بها عوامل النسخ NFKB1 وAHR وPPARα.





وأشار العلماء إلى أن النتائج لا تثبت بعد وجود علاقة سببية مباشرة، لكنها توضح كيف يمكن لعصير البرتقال أن يؤثر على العمليات الجزيئية المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية. ويخطط الفريق مستقبلاً لدراسة تأثيرات العصير حسب وزن الجسم، وإمكانية استخدام هذه النتائج لتقديم توصيات غذائية شخصية.