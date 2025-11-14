19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تفاصيل مهمة عن عصير البرتقال.. فوائد رائعة
Lebanon 24
14-11-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة طبية حديثة نُشرت في مجلة "التغذية الجزيئية وأبحاث الأغذية"، أن تناول عصير البرتقال يومياً قد يؤثر على الجينات بطريقة تعزز صحة الجسم، من خلال تنظيم ضغط
الدم
، ومستويات الدهون، وتقليل الالتهابات.
Advertisement
وأجريت الدراسة على 20 متطوعاً بالغاً بصحة جيدة، تتراوح أعمارهم بين 21 و 36 عاماً، دون أي أمراض مزمنة، وخلصت إلى نتائج مهمة حول فوائد عصير البرتقال.
واستمر المشاركون في شرب 500 مل من عصير البرتقال المبستر يومياً لمدة 60 يوماً، مع الامتناع عن أي نوع آخر من الحمضيات قبل التجربة بثلاثة أيام وأثناءها، حيث حلل الباحثون دم المتطوعين قبل وبعد التجربة، ودرسوا التغيرات في نشاط الجينات داخل خلايا الدم المحيطية وحيدات النواة، وهي جزء مهم من الجهاز المناعي.
وأظهرت النتائج أن الاستمرار في شرب العصير أعاد تنظيم النسخ الجيني، حيث تأثرت أكثر من 3700 منطقة من
الحمض النووي
، بما في ذلك 1700 جين مُرمّز للبروتين، وكانت أبرز التغيرات مرتبطة بالجينات المسؤولة عن ضغط الدم (NAMPT وNLRP3)، استقلاب الدهون، والالتهابات.
كذلك، أظهرت النتائج انخفاض نشاط الجينات المرتبطة بالالتهاب، وزيادة
التعبير عن
الجينات التي تتحكم بالتمثيل الغذائي وصحة الأوعية الدموية، وأوضح الباحثون أن فلافانونات الحمضيات مثل الهسبيريدين والنارينجين قد تكون السبب
الرئيسي
وراء هذه التأثيرات، إذ تؤثر على مسارات الإشارات التي تتحكم بها عوامل النسخ NFKB1 وAHR وPPARα.
وأشار العلماء إلى أن النتائج لا تثبت بعد وجود علاقة سببية مباشرة، لكنها توضح كيف يمكن لعصير البرتقال أن يؤثر على العمليات الجزيئية المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية. ويخطط الفريق مستقبلاً لدراسة تأثيرات العصير حسب وزن الجسم، وإمكانية استخدام هذه النتائج لتقديم توصيات غذائية شخصية.
وتعد عصائر الفاكهة الحمضية مثل االبرتقال وعصير الليمون من المصادر الرائعة لفيتامين C وحمض الفوليك، والتي تدعم العديد من أنواع الخلايا المناعية مثل الخلايا القاتلة الطبيعية والخلايا التائية والخلايا البائية، وأظهرت الأبحاث أن عصير البرتقال والليمون مضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات ومسكن ومضاد للالتهابات.
مواضيع ذات صلة
أيهما أفضل للصحة التفاح أم البرتقال؟
Lebanon 24
أيهما أفضل للصحة التفاح أم البرتقال؟
15/11/2025 03:52:24
15/11/2025 03:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
Lebanon 24
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
15/11/2025 03:52:24
15/11/2025 03:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الاجتماعات التي أجريتها مع الدول الآسيوية كانت رائعة
Lebanon 24
ترامب: الاجتماعات التي أجريتها مع الدول الآسيوية كانت رائعة
15/11/2025 03:52:24
15/11/2025 03:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أعتقد أن الصفقة مع الصين ستكون رائعة لكلا البلدين
Lebanon 24
ترامب: أعتقد أن الصفقة مع الصين ستكون رائعة لكلا البلدين
15/11/2025 03:52:24
15/11/2025 03:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحمض النووي
التعبير عن
الفيروس
الرئيسي
أيام و
النووي
الفطر
العلم
قد يعجبك أيضاً
للأهل.. هكذا يمكن حماية أسنان أطفالكم من التسوس
Lebanon 24
للأهل.. هكذا يمكن حماية أسنان أطفالكم من التسوس
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من علاقة بين نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية؟
Lebanon 24
هل من علاقة بين نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية؟
09:22 | 2025-11-14
14/11/2025 09:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سحب دواء شائع في أميركا... ماذا أظهرت الإختبارات بشأنه؟
Lebanon 24
سحب دواء شائع في أميركا... ماذا أظهرت الإختبارات بشأنه؟
06:17 | 2025-11-14
14/11/2025 06:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تدمر قلة النوم صحة قلب؟
Lebanon 24
كيف تدمر قلة النوم صحة قلب؟
04:02 | 2025-11-14
14/11/2025 04:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يصيب السكري الأطفال؟
Lebanon 24
لماذا يصيب السكري الأطفال؟
23:30 | 2025-11-13
13/11/2025 11:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
01:44 | 2025-11-14
14/11/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2025-11-14
للأهل.. هكذا يمكن حماية أسنان أطفالكم من التسوس
09:22 | 2025-11-14
هل من علاقة بين نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية؟
06:17 | 2025-11-14
سحب دواء شائع في أميركا... ماذا أظهرت الإختبارات بشأنه؟
04:02 | 2025-11-14
كيف تدمر قلة النوم صحة قلب؟
23:30 | 2025-11-13
لماذا يصيب السكري الأطفال؟
12:44 | 2025-11-13
ما هي أبرز خمس عادات تُبطئ الشيخوخة؟
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 03:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 03:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
15/11/2025 03:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24