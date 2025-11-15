علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول بالجسم.. تجنبوا هذه الاسباب

Advertisement

إن ارتفاع الكوليسترول، كما يوحي اسمه، هو زيادة مفرطة في الكوليسترول في . على الرغم من أن هذه المادة الشبيهة بالدهون ضرورية لمهام مثل بناء أغشية الخلايا وتخليق الهرمونات، إلا أن زيادتها يمكن أن تكون خطيرة للغاية على الصحة. ويؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول إلى انقباض الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والعديد من الأمراض الأخرى.ولأنه غالباً ما يعمل بصمت، يشعر معظم الناس بالخمول في البداية، ويظل الكثيرون غافلين عن حقيقة ارتفاع الكوليسترول لديهم. ولكن هناك بعض الدلائل التي يمكن أن تكون بمثابة تحذيرات. إن فهم أسباب ارتفاع الكوليسترول، والتعرف على علاماته الدالة، يمكن أن يُمكّن من اتخاذ خطوات لحماية الصحة. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، تُظهر الأبحاث أن مزيجاً من عادات نمط الحياة والاستعداد الوراثي والحالات الطبية الأخرى تُشكل مستويات الكوليسترول، كما يلي:1. رواسب دهنية حول العينينمن العلامات المبكرة لارتفاع مستويات الكوليسترول ظهور نتوءات أو بقع على الجلد، تُسمى "زانثوماس". تظهر غالباً حول العينين أو المرفقين أو الركبتين، نتيجة تراكم الكوليسترول تحت سطح الجلد. يُمكن أيضًا ملاحظة وجود حلقة فاتحة اللون حول قزحية ، تُعرف باسم "القوس الشيخوخي"، والتي يمكن أن تشير إلى تراكم الكوليسترول في الشرايين. على الرغم من أن معظم المصابين بالكوليسترول لا تظهر عليهم أي علامات، إلا أن ظهور مثل هذه التغيرات الجلدية يُعد مؤشراً قوياً على وجود مشكلة كامنة في الكوليسترول، ويجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة. تميل هذه العلامات الجلدية إلى الظهور غالباً لدى الأشخاص الذين يكون ارتفاع الكوليسترول لديهم وراثياً.2. ألم الصدر/الذبحة الصدريةيؤدي ارتفاع الكوليسترول في بعض الحالات إلى تراكم اللويحات على طول بطانة الشرايين، مما يُضيّقها ويُبطئ تدفق الدم. عندما تضيق الأوعية الدموية التي تغذي القلب، يُمكن أن يظهر شعور بعدم الراحة، يُسمى الذبحة الصدرية. يُشبه ألم هذا عادةً ضغطاً أو انقباضاً أو إحساساً حارقاً. ويظهر أثناء بذل مجهود بدني أو لحظات عصيبة. تُعدّ الذبحة الصدرية علامة تحذيرية تُشير إلى عدم حصول القلب على دم غني بالأكسجين. إذا تم تجاهل هذه الإشارة، فربما تتطور إلى نوبة قلبية. يُمكن أن يُساعد اكتشاف هذا مُبكراً وطلب العلاج الفوري على الوقاية من مشاكل القلب.3. ألمٌ مُستمر في الساقينيمكن أن تُسبب لويحات الكوليسترول أيضاً انسداد الشرايين التي تُغذي الساقين والقدمين . تُسبب هذه الحالة، التي تُسمى مرض الشريان المحيطي PAD، ألماً في الساق عند المشي أو ممارسة الرياضة، وهو شعورٌ بعدم الراحة عادة ما يخف مع الراحة. يُمكن أن يشعر الشخص بثقل أو إحساس حارق أو حتى إرهاق في الأطراف. إذا استمر ضعف الدموية فيمكن أن يظهر الألم حتى أثناء الراحة. يُشير هذا الألم المُستمر إلى انسدادٍ ويتطلب عنايةً طبيةً، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالعدوى أو القرحات أو حتى فقدان الأطراف، في الحالات الشديدة. تشير شكاوى الساق التي تظهر مع ارتفاع الكوليسترول إلى أن المشكلة لا تقتصر على القلب، بل إنها مشكلة تمتد إلى أوعية الجسم بأكملها.4. انقباض دوبويترانيتفاجأ الكثيرون بأن إحدى العلامات المبكرة لاختلال توازن الكوليسترول هي انقباض دوبويتران، وهي حالة تُشد ببطء أوتار إصبعي البنصر والخنصر، مما يجذبهما نحو راحة اليد ويحد من حركتهما. وأظهرت مجموعة متزايدة من الأبحاث مراراً وتكراراً أن الأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول، أو أولئك الذين يرثون اضطرابات الدهون، معرضون بشكل خاص لهذا التشوه في اليد. يمكن أن تدفع ملاحظة تغيرات الأصابع الأطباء إلى طلب اختبارات الكوليسترول، وبدء العلاج، مما يوفر فرصة لحماية القلب والشرايين قبل ظهور مضاعفات خطيرة. تكشف هذه الحالة أن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤثر على مجموعة من الأنسجة تمتد إلى ما هو أبعد من الأوعية الدموية.5. التعب المستمر وضيق التنفسيؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تضييق الشرايين تدريجياً، مما يقلل من الأكسجين الذي تتلقاه العضلات والأعضاء. مع انقباض الأوعية الدموية، يُجبر القلب على العمل لساعات إضافية، وغالباً ما يظهر ذلك على شكل تعب خفيف وضيق تنفس غير متوقع أثناء أداء مهام مثل المشي أو صعود الدرج. في البداية يمكن أن يكون التعب بالكاد ملحوظاً. ومع ازدياد كثافة الانسداد، يصبح التعب أكثر وضوحاً. ينبغي أن يكون الشعور المستمر بالإرهاق أو ضيق التنفس بمثابة علامة تحذيرية لفحص مستوى الكوليسترول وصحة القلب والأوعية الدموية لدى طبيب.أسباب ارتفاع الكوليستروليرجح الخبراء أن هناك عدة أسباب، تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، تتمحور حول عدم اتباع نمط حياة صحي بشكل أساسي، كما يلي:1. سوء التغذيةعندما يتعلق الأمر بالكوليسترول، عادة ما يكون سوء التغذية هو السبب الأول يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة - مثل اللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم والأطباق المقلية والمخبوزات السكرية ومجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة المصنعة - إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار LDL في الدم. ثم يميل هذا الكوليسترول إلى الترسب على طول بطانة الشرايين مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.2. عدم ممارسة الرياضةيمكن أن تؤدي قلة ممارسة الرياضة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول. يرفع النشاط البدني مستوى الكوليسترول الجيد HDL، والذي يعمل كإسفنجة تنظف مجرى الدم من الكوليسترول السيئ. على العكس، فإن اتباع روتين قليل الحركة، يتميز بفترات طويلة من الخمول، يُثبط مستوى الكوليسترول الجيد، مما يتيح للكوليسترول فرصة للتراكم. إن تخصيص وقت للحركة - سواءً كان مشياً أو سباحة أو ركوب دراجة - يساعد توازن الكوليسترول ويعزز صحة القلب والشرايين. حتى النشاط اليومي البسيط، مثل صعود الدرج أو التمدد بين المهام، يمكن أن يُحدث فرقاً ملحوظاً في الحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول.3. عوامل وراثيةفي بعض الأحيان، ينشأ ارتفاع الكوليسترول من جينات وراثية. إن فرط كوليسترول الدم العائلي FH هو اضطرابٌ يُكافح فيه الجسم للتخلص من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته بشكل حاد منذ الولادة. يميل الأشخاص المصابون بفرط كوليسترول الدم العائلي إلى تكوين رواسب الكوليسترول، ويواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب إذا تُركوا دون علاج. يُعدّ التاريخ العائلي للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بمثابة إنذارٍ تحذيري، مما يستدعي إجراء فحص مبكر للكوليسترول، وفي كثير من الأحيان استشارة الطبيب متخصص في الأمراض الوراثية.4. السكري والغدة الدرقيةيمكن لبعض المشاكل الصحية الأخرى أيضاً أن تزيد من مستوى الكوليسترول. يندرج تحت هذه الفئة كلٌ من داء السكري وقصور الغدة الدرقية وأمراض الكلى أو الكبد المزمنة وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة. يمكن لهذه الحالات أن تُسبب اضطراباً في طريقة استقلاب الجسم للدهون والكوليسترول، مما يُؤدي إلى ارتفاع مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية. يُمكن السيطرة على هذه الأمراض والالتزام بجدولٍ زمنيٍّ لاختبارات الكوليسترول، لتجنب المضاعفات.5. التدخينيُقلل التدخين من مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، ويُساهم بشكل مباشر في تراكم لويحات الكوليسترول. كما أنه يرفع مستوى الكوليسترول الضار المزعج. يمكن للإقلاع عن التدخين أن يخفض هذه المستويات، مما يمنح القلب فرصة للحفاظ على صحته. إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، فإن هذا التغيير في نمط الحياة يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى، مما يعزز الصحة العامة على المدى .