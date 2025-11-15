Advertisement

صحة

تأثير خفي لشرب ماء الليمون يوميا.. ما هو؟

Lebanon 24
15-11-2025 | 07:19
أوضحت العديد من الأبحاث، أن تأثير إضافة الليمون إلى الماء لا يقتصر فقط على تحسين النكهة، بل يوفر فوائد صحية كثيرة.
 
وقدمت مجلة "هيلث"، المتخصصة في الأخبار الصحية، فوائد شرب ماء الليمون يوميا.
وأظهرت أبحاث أن استهلاك حمض الستريك الموجود في عصير الليمون يزيد مستويات الحمض المعدي، ما يساعد على تفكيك الطعام.

وأوضحت دراسات أخرى أن شرب ماء الليمون قبل الوجبة يعزز التمعج، وهو نوع من الانقباضات التي تساعد على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي.
 
ويساهم حمض الستريك الموجود في عصير الليمون في منع تكون حصى الكلى، ولذلك يوصي المختصون في الرعاية الصحية بشرب ماء الليمون.

ومع ذلك فإن الليمون وحده لا يكفي لمنع حصى الكلى، ويوصى بزيارة الأطباء.
 
كما ويحتوي الليمون على أكبر كمية من الفيتامين "سي" مقارنة بالفواكه الحمضية، ويضم كوب ماء مع عصير ليمونة واحدة على 21 بالمئة من الكمية اليومية الموصي بها من الفيتامين "سي".
 
ويساعد ماء الليمون في تقليل نسبة السكر المضاف المتدفقة إلى الجسم، ما يخفض خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية. (سكاي نيوز عربية) 
أخبار

الست

كميت

