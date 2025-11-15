20
تأثير خفي لشرب ماء الليمون يوميا.. ما هو؟
Lebanon 24
15-11-2025
|
07:19
أوضحت العديد من الأبحاث، أن تأثير إضافة الليمون إلى الماء لا يقتصر فقط على تحسين النكهة، بل يوفر فوائد صحية كثيرة.
وقدمت مجلة "هيلث"، المتخصصة في الأخبار الصحية، فوائد شرب ماء الليمون يوميا.
وأظهرت أبحاث أن استهلاك حمض الستريك الموجود في عصير الليمون يزيد مستويات الحمض المعدي، ما يساعد على تفكيك الطعام.
وأوضحت دراسات أخرى أن شرب ماء الليمون قبل الوجبة يعزز التمعج، وهو نوع من الانقباضات التي تساعد على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي.
ويساهم حمض الستريك الموجود في عصير الليمون في منع تكون حصى الكلى، ولذلك يوصي المختصون في الرعاية الصحية بشرب ماء الليمون.
ومع ذلك فإن الليمون وحده لا يكفي لمنع حصى الكلى، ويوصى بزيارة الأطباء.
كما ويحتوي الليمون على أكبر كمية من الفيتامين "سي" مقارنة بالفواكه الحمضية، ويضم كوب ماء مع عصير ليمونة واحدة على 21 بالمئة من الكمية اليومية الموصي بها من الفيتامين "سي".
ويساعد ماء الليمون في تقليل نسبة السكر المضاف المتدفقة إلى الجسم، ما يخفض خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟
Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟
15/11/2025 19:23:06
15/11/2025 19:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد قضية مياه الشرب في لبنان؟ هذا ما أعلنه وزير الصحة بالانابة
Lebanon 24
ما جديد قضية مياه الشرب في لبنان؟ هذا ما أعلنه وزير الصحة بالانابة
15/11/2025 19:23:06
15/11/2025 19:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الشاي.. هذا تأثير 3 أكواب يومياً على صحتكم!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الشاي.. هذا تأثير 3 أكواب يومياً على صحتكم!
15/11/2025 19:23:06
15/11/2025 19:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يقي شاي الليمون والزنجبيل من الأمراض المزمنة؟
Lebanon 24
كيف يقي شاي الليمون والزنجبيل من الأمراض المزمنة؟
15/11/2025 19:23:06
15/11/2025 19:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
4 حقائق عن الكوليسترول لا ينبغي تجاهلها
Lebanon 24
4 حقائق عن الكوليسترول لا ينبغي تجاهلها
10:50 | 2025-11-15
15/11/2025 10:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
التغذية والرياضة… سلاحان لمواجهة مرضٍ لا يرحم الإهمال
Lebanon 24
التغذية والرياضة… سلاحان لمواجهة مرضٍ لا يرحم الإهمال
09:30 | 2025-11-15
15/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس قاتل قد ينتشر... وتحذير عاجل من منظمّة الصحة العالميّة
Lebanon 24
فيروس قاتل قد ينتشر... وتحذير عاجل من منظمّة الصحة العالميّة
08:41 | 2025-11-15
15/11/2025 08:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الإكثار من القهوة يؤثر على الوظائف الإدراكية.. فمتى تتحول الى خطر سام؟
Lebanon 24
الإكثار من القهوة يؤثر على الوظائف الإدراكية.. فمتى تتحول الى خطر سام؟
04:48 | 2025-11-15
15/11/2025 04:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤثر الصيام على الأداء العقلي للبالغين؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
هل يؤثر الصيام على الأداء العقلي للبالغين؟ دراسة تجيب
03:36 | 2025-11-15
15/11/2025 03:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
13:00 | 2025-11-14
14/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
10:50 | 2025-11-15
4 حقائق عن الكوليسترول لا ينبغي تجاهلها
09:30 | 2025-11-15
التغذية والرياضة… سلاحان لمواجهة مرضٍ لا يرحم الإهمال
08:41 | 2025-11-15
فيروس قاتل قد ينتشر... وتحذير عاجل من منظمّة الصحة العالميّة
04:48 | 2025-11-15
الإكثار من القهوة يؤثر على الوظائف الإدراكية.. فمتى تتحول الى خطر سام؟
03:36 | 2025-11-15
هل يؤثر الصيام على الأداء العقلي للبالغين؟ دراسة تجيب
02:44 | 2025-11-15
علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول بالجسم.. تجنبوا هذه الاسباب
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
15/11/2025 19:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 19:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 19:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
