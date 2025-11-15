Advertisement

صحة

تغريد الطيور… علاج طبيعي يفوق اليوغا في تخفيف الإكتئاب

Lebanon 24
15-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1442627-638988316781243732.jpg
Doc-P-1442627-638988316781243732.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة تشجيانغ الصينية أن الاستماع إلى الأصوات الطبيعية، وخصوصاً تغريد الطيور، قد يشكّل وسيلة فعّالة للتخفيف من الحزن والاكتئاب، بفاعلية تقارب تأثير تمارين التأمل واليوغا والتنفس العميق.
Advertisement

وشملت الدراسة 187 طالباً جامعياً، بينهم من يعاني أعراضاً اكتئابية. وبعد عرض مقاطع حزينة عليهم، جرى توزيعهم على مجموعتين: الأولى استمعت إلى تسجيلات لتغريد الطيور، والثانية خضعت لجلسة تأمل قصيرة. وأظهرت النتائج أن الطريقتين ساعدتا في تخفيف الحزن واستعادة الهدوء العاطفي، إلا أن تأثير أصوات الطيور كان الأبرز لدى المشاركين الذين ظهرت عليهم علامات الاكتئاب، وفق ما نقلته مجلة APHWB.

وأشارت البيانات إلى أن الذين استمعوا لأصوات الطيور استعادوا انتظام ضربات القلب بسرعة أكبر، وهو مؤشر مهم على قدرة الجسم على التعامل مع التوتر النفسي.
 ويرى الباحثون أن هذه الأصوات تعزّز التنظيم العاطفي بطريقة تلقائية وبسيطة، من دون الحاجة إلى التدرّب المستمر أو التركيز العميق كما يتطلبه التأمل التقليدي.

ويعتبر الخبراء أن الاستماع للأصوات الطبيعية خيار مثالي للأشخاص الذين يعانون ضعف التركيز أو انخفاض المزاج، إذ تعمل هذه الأصوات بلطف على تهدئة العقل وتحسين الحالة النفسية واستعادة التوازن الداخلي.
 
مواضيع ذات صلة
دراسة: هذا تأثير كسوف الشمس على تغريد وسلوك الطيور
lebanon 24
15/11/2025 22:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: العلاج عبر الرسائل النصية يعالج الإكتئاب
lebanon 24
15/11/2025 22:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. ياسمين صبري تتألق بإطلالة رياضية أثناء ممارسة اليوغا في الجيم
lebanon 24
15/11/2025 22:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اطعمة شائعة تسبب الاكتئاب.. تعرفوا عليها
lebanon 24
15/11/2025 22:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

جامعة تشجيانغ

زينة علي

تشجيانغ

الصينية

حسين ال

التركي

الترك

جيانغ

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:50 | 2025-11-15
09:30 | 2025-11-15
08:41 | 2025-11-15
07:19 | 2025-11-15
04:48 | 2025-11-15
03:36 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24