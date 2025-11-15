تغريد الطيور… علاج طبيعي يفوق اليوغا في تخفيف الإكتئاب

Advertisement

كشفت دراسة حديثة أجرتها أن الاستماع إلى الأصوات الطبيعية، وخصوصاً تغريد الطيور، قد يشكّل وسيلة فعّالة للتخفيف من الحزن والاكتئاب، بفاعلية تقارب تأثير تمارين التأمل واليوغا والتنفس العميق.وشملت الدراسة 187 طالباً جامعياً، بينهم من يعاني أعراضاً اكتئابية. وبعد عرض مقاطع حزينة عليهم، جرى توزيعهم على مجموعتين: الأولى استمعت إلى تسجيلات لتغريد الطيور، والثانية خضعت لجلسة تأمل قصيرة. وأظهرت النتائج أن الطريقتين ساعدتا في تخفيف الحزن واستعادة الهدوء العاطفي، إلا أن تأثير أصوات الطيور كان الأبرز لدى المشاركين الذين ظهرت عليهم علامات الاكتئاب، وفق ما نقلته مجلة APHWB.وأشارت البيانات إلى أن الذين استمعوا لأصوات الطيور استعادوا انتظام ضربات القلب بسرعة أكبر، وهو مؤشر مهم على قدرة الجسم على التعامل مع التوتر النفسي.ويرى الباحثون أن هذه الأصوات تعزّز التنظيم العاطفي بطريقة تلقائية وبسيطة، من دون الحاجة إلى التدرّب المستمر أو التركيز العميق كما يتطلبه التأمل التقليدي.ويعتبر الخبراء أن الاستماع للأصوات الطبيعية خيار مثالي للأشخاص الذين يعانون ضعف التركيز أو انخفاض المزاج، إذ تعمل هذه الأصوات بلطف على تهدئة العقل وتحسين الحالة النفسية واستعادة التوازن الداخلي.