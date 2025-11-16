Advertisement

صحة

تعرف على 6 أنواع من الكرياتين… أيها الأنسب للأداء الرياضي؟

Lebanon 24
16-11-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1442917-638989122537935024.webp
Doc-P-1442917-638989122537935024.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الكرياتين من أبرز المكمّلات المستخدمة في الرياضة واللياقة، إذ يساهم في تحسين الأداء وزيادة القوة والقدرة على التحمّل. ورغم أنه مركّب طبيعي موجود في الجسم، يلجأ الرياضيون إلى مكملاته لتعزيز الأداء وتسريع التعافي بعد التمرين.
Advertisement

تتوافر في الأسواق أنواع مختلفة من الكرياتين تختلف في تركيبها وامتصاصها. فما الفارق بينها؟

الكرياتين مونوهيدرات

يُعد الأكثر شيوعًا ودراسة، وهو الشكل الأساسي الذي يعتمد عليه الجسم لإنتاج الطاقة الخلوية. أظهرت الأبحاث أنه يعزز قوة العضلات والتحمّل والتعافي، إضافةً إلى فوائد محتملة للدماغ ودعم التقدّم الصحي في العمر.

وتعتمده معظم الدراسات كنموذج قياسي بسبب فعاليته المثبتة في تطوير الأداء البدني. أما الأنواع الأخرى مثل الإيثيل إستر، الهيدروكلوريد، الكرياتين المحمّل، السائل، وكرياتين المغنيسيوم، فلا تتمتع بالدليل العلمي نفسه الذي يدعم فوائد المونوهيدرات.

الكرياتين إيثيل إستر (CEE)

يُسوق على أنه يُمتص بشكل أفضل من مونوهيدرات، ولكن الدراسات أظهرت أنه ليس أكثر فعالية من دواء وهمي.

الكرياتين هيدروكلوريد (HCl)

اكتسب شهرة بسبب ادعاءات تحسنه في الذوبان، ولكن الأبحاث أظهرت أنه ليس أكثر فعالية من مونوهيدرات. 

الكرياتين المُحمَّل

يهدف إلى تقليل الآثار الجانبية مثل الانتفاخ، لكن الدراسات وجدت أنه لا يقدم فوائد إضافية مقارنة بمونوهيدرات. 

الكرياتين السائل

على الرغم من كونه مريحًا، أظهرت الدراسات أنه أقل فعالية من الأشكال البودرة، حيث يمكن أن يتحلل الكرياتين في السائل مع مرور الوقت.

كرياتين المغنيسيوم

يدمج الكرياتين مع المغنيسيوم لتحسين الامتصاص، لكن مثل البدائل الأخرى، لم يُثبت أنه أكثر فعالية من مونوهيدرات.

وفي النهاية، يظل الكرياتين مونوهيدرات هو الخيار الأفضل بسبب فوائده المثبتة وأمانه وتكلفته المعقولة. وعند اختيار مكمل الكرياتين، من المهم التحقق من مكونات المنتج والتأكد من أنه من مصدر موثوق، حيث إن بعض المكملات الغذائية ليست منظمة من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA). 
 
مواضيع ذات صلة
6 أسباب غير متوقعة وراء الصداع... تعرّف إليها!
lebanon 24
16/11/2025 21:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
6 دول عربية تنتج الذهب.. تعرفوا إليها
lebanon 24
16/11/2025 21:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: محكمة أمن الدولة تقضي بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 شهور على 6 متهمين فيما تعرف بقضيتي التجنيد والتدريب
lebanon 24
16/11/2025 21:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نؤيد الدعوة إلى التفاوض للتوصل إلى حل ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويوقف العدوان انطلاقاً من اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 والذي لا يزال الإطار الأنسب لانهاء معاناة وطننا وشعبنا
lebanon 24
16/11/2025 21:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24

مع مرور الوقت

إدارة الغذاء

حسين ال

الرياض

رياضي

العلم

المون

سي ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:37 | 2025-11-16
14:31 | 2025-11-16
05:39 | 2025-11-16
05:07 | 2025-11-16
05:00 | 2025-11-16
04:30 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24