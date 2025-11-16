18
صحة
من القلب إلى العظام والعقم.. مخاطر صحية للحميات القاسية
Lebanon 24
16-11-2025
|
14:31
A-
A+
بينما يسعى ملايين الأشخاص حول العالم إلى فقدان الوزن عبر الحميات القاسية، حذر خبراء من أن هذه الأنظمة قد تشكل خطراً كبيراً على الصحة الجسدية والنفسية، قد يفوق الفوائد المتوقعة.
وأظهرت دراسة حديثة نُشرت في
مجلة bmj
Nutrition Prevention & Health أن الحميات منخفضة السعرات ترتبط بزيادة خطر الاكتئاب، خصوصاً لدى الرجال ومن يعانون زيادة في الوزن.
وحلّل الباحثون بيانات أكثر من 28 ألف بالغ في
الولايات المتحدة
، ووجدوا أن المتبعين لهذه الأنظمة يعانون أعراضًا مثل انخفاض المزاج، ضعف التركيز، اضطرابات النوم، وتغيرات في الشهية.
كما تلعب جودة
النظام الغذائي
دوراً مهماً، إذ ارتفعت معدلات الاكتئاب بين من يتناولون أطعمة فائقة المعالجة مقارنة بمن يتبعون نظاماً متوسطياً غنياً بالطبيعة.
وقالت الباحثة غابرييلا مينّيتي من مركز Unity Health Toronto: "الأنظمة منخفضة السعرات قد تؤدي إلى نقص البروتين والفيتامينات والمعادن الأساسية، وتُحدث ضغطاً جسدياً يزيد الأعراض الاكتئابية".
11 خطراً صحياً وراء الحميات القاسية:
اضطرابات هرمونية تزيد إفراز هرمون الجوع وتبطئ الأيض.
استعادة الوزن سريعاً، ويصبح ثلث المتبعين أثقل مما كانوا عليه.
العقم واضطرابات الخصوبة نتيجة نقص الهرمونات.
مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والارتجاع والتهاب المعدة.
ضعف صحة الأمعاء وتراجع المناعة وزيادة القلق والتوتر.
أمراض القلب واضطراب النبضات، وزيادة خطر النوبات والسكتات.
هشاشة العظام وفقدان الكتلة العظمية، خصوصاً لدى النساء بعد انقطاع الطمث.
اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية أو النهام العصبي.
فقدان الكتلة العضلية، ما يقلل معدل الحرق والقوة البدنية.
تساقط الشعر وجفاف البشرة نتيجة نقص الفيتامينات والمعادن.
الكبد الدهني بسبب تكرار فقدان الوزن واستعادته.
