ما هي الأعراض الأولى لسرطان عنق الرحم؟

حدد كامل بختياروف، أخصائي والتوليد، الأعراض الأولى لسرطان عنق الرحم الخطير الذي يصيب الجهاز التناسلي الأنثوي.ووفقا للبروفيسور بختياروف يُعد سرطان عنق الرحم مرضا خطيرا يصيب الجهاز التناسلي الأنثوي، لكن علاجه ممكن إذا تم تشخيصه مبكرا.ويشير البروفيسور إلى الأعراض التي يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها:- إفرازات مهبلية غير طبيعية.- نزيف بين الدورات الشهرية.- الشعور بألم أو انزعاج أثناء الجماع.- فقدان الوزن دون اتباع غذائية أو تغيير نمط الحياة.ويؤكد للبنات والنساء أن اكتشاف المرض مبكرا يزيد من فرص العيش حياة طويلة وسعيدة. ويوصي بضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بأي قلق بشأن الحالة الصحية، وإجراء الفحوصات الإضافية عند الحاجة. ومن الأفضل زيارة أخصائي أمراض النساء مرة واحدة سنويا وإجراء الفحوصات والاختبارات الموصى بها، مثل:فحص عنق الرحم (مسحة عنق الرحم): يكشف هذا الفحص عن الخلايا السرطانية في مرحلة مبكرة.تنظير المهبل: يفحص عنق الرحم بدقة باستخدام مجهر خاص.الخزعة: تتضمن أخذ عينة صغيرة من الأنسجة لتحليلها وتشخيصها بدقة أكبر.ويشير البروفيسور إلى أن السبب لسرطان عنق الرحم هو الإصابة بفيروس الورم الحليمي (HPV)، الذي ينتقل بشكل رئيسي عن طريق الاتصال الجنسي. لذلك، من الأفضل التطعيم ضد هذا ، للوقاية من أخطر سلالاته المسببة للسرطان، ويعد اللقاح فعالا جدا في مرحلة المراهقة.