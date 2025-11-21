Advertisement

صحة

روبوت بحجم حبة رمل… ثورة تكنولوجية لتوصيل الدواء داخل الأوعية الدموية

Lebanon 24
21-11-2025 | 01:33
ابتكر علماء في سويسرا روبوتاً ميكروسكوبياً يشبه "الكبسولة" لا يتجاوز حجمه حجم حبة رمل، قادر على الحركة داخل الأوعية الدموية أو السائل النخاعي لتوصيل الأدوية مباشرة إلى العضو المستهدف بدل انتشارها في الجسم كله كما يحدث في العلاجات التقليدية، ما قد يخفّف بشكل كبير من الآثار الجانبية السامّة للأدوية، خصوصاً في علاجات السرطان والأمراض العصبية.
الكبسولة، التي طوّرها فريق بقيادة البروفيسور برادلي نيلسون في معهد الروبوتات والأنظمة الذكية بجامعة ETH زيوريخ، تُقاد عن بُعد عبر نظام من ستة ملفات كهرومغناطيسية تحيط بالمريض، وتولد حقولاً مغناطيسية تدفع الروبوت أو تسحبه حتى بعكس اتجاه تدفق الدم، بينما يتحكم الجرّاح بها بواسطة يد تحكّم تشبه أداة "بلاي ستيشن".

تم اختبار الروبوت بنجاح داخل أوعية خنازير ونماذج سيليكون تحاكي الشرايين البشرية، وتمكّن من الوصول بدقة إلى المواقع المستهدفة. ويتكوّن من مزيج آمن طبياً يضم معدن التنتالوم (ليُرى بالأشعة)، وجزيئات أكسيد الحديد (للتحكم المغناطيسي)، وجيلاتين طبي يذوب عند الوصول إلى المنطقة المطلوبة ليحرّر الدواء موضعياً. ويؤكد خبراء أن هذه التقنية قد تمهّد لمرحلة جديدة في علاج تمددات الشرايين، وسرطانات الدماغ العدوانية، والتشوّهات الشريانية الوريدية، مع توقع بدء التجارب السريرية على البشر خلال 3 إلى 5 سنوات. (العربية)
