الأكل وحيدًا يُضعف صحة كبار السن.. دراسة تكشف الخطر الصامت على المائدة

Advertisement

أظهرت دراسة جديدة لجامعة فلندرز أن كبار السن الذين يتناولون طعامهم بمفردهم أكثر عرضة لسوء التغذية وتدهور الصحة الجسدية.- أنظمة غذائية ضعيفة وفقيرة بالتنوّع- نقص في البروتين والأطعمة الأساسية- فقدان وزن غير مقصود- ارتفاع خطر الإصابة بهشاشة العظامالدراسة شددت على أن الطعام ليس مجرد سعرات وفيتامينات، بل طقس اجتماعي أيضًا؛ غياب الرفقة على المائدة يقلّل الشهية، ويجعل كبار السن أقل ميلاً لتحضير وجبات متوازنة، وأكثر قابلية لتخطّي الوجبات. وكانت الأكبر في استهلاك البروتين الضروري للحفاظ على الكتلة العضلية والاستقلالية في هذه المرحلة العمرية.ويعتبر الباحثون أن تناول الطعام وحيدًا "عامل خطر قابل للتعديل"، مؤكدين أن تشجيع الوجبات المشتركة – داخل الأسرة أو في مراكز الرعاية – يمكن أن يحسّن نوعية التغذية والصحة العامة لدى كبار السن بشكل ملموس. (روسيا اليوم)