27
o
بيروت
25
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
-2
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة: الرياضة بعد سن الأربعين تخفّض خطر الخرف
Lebanon 24
22-11-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة جديدة أن الانتظام في ممارسة الرياضة بدءاً من منتصف الأربعينيات يمكن أن يخفض بشكل واضح من خطر الإصابة بالخرف. وأعدّ الدراسة باحثون من
جامعة بوسطن
الأميركية، ونُشرت في مجلة "
جاما
" أواخر أيلول، وتناولتها صحيفة "
ديلي
ميل".
Advertisement
اعتمد الباحثون على بيانات 4354 شخصاً قُسِّموا إلى ثلاث فئات عمرية: نحو 37 عاماً، و54 عاماً، و71 عاماً. وتمت متابعة كل فئة لفترة زمنية مختلفة امتدت حتى 37 عاماً للفئة الأصغر و14 عاماً للفئة الأكبر سناً. وخلال فترة المتابعة سُجّلت 567 حالة خرف، بينها 369 حالة ألزهايمر.
وأظهرت النتائج عدم وجود علاقة بين النشاط البدني في بدايات البلوغ وخطر الخرف لاحقاً، في حين برزت علاقة قوية بين ممارسة الرياضة في منتصف العمر وما بعده وبين انخفاض الخطر بشكل كبير. واعتمد قياس النشاط البدني على مؤشر مركّب يشمل طبيعة الجهد والوقت والأنشطة اليومية.
وبيّنت الدراسة أن الأشخاص الأكثر نشاطاً في منتصف العمر كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة نحو 41%، بينما تراجعت النسبة إلى 45% لدى الأكثر نشاطاً في أواخر العمر مقارنة بالأقل نشاطاً. وكانت النتائج مماثلة تقريباً عند قياس الإصابة بمرض ألزهايمر نفسه.
وقال الدكتور
هوانغ
، أحد المشرفين على الدراسة، إن ارتفاع مستوى النشاط البدني في منتصف العمر وما بعده ارتبط بـ"انخفاض واضح في خطر الخرف بمختلف أنواعه، بما في ذلك خرف ألزهايمر".
(ديلي ميل)
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف: خفض الكوليسترول يقلل خطر الإصابة بالخرف
Lebanon 24
دراسة تكشف: خفض الكوليسترول يقلل خطر الإصابة بالخرف
23/11/2025 11:32:13
23/11/2025 11:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أربعة فحوصات دم تنقذ حياتك بعد سن الاربعين
Lebanon 24
أربعة فحوصات دم تنقذ حياتك بعد سن الاربعين
23/11/2025 11:32:13
23/11/2025 11:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة يابانية: حبة البركة تخفّض الدهون في الدم بشكل لافت
Lebanon 24
دراسة يابانية: حبة البركة تخفّض الدهون في الدم بشكل لافت
23/11/2025 11:32:13
23/11/2025 11:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الأربعين.. ما الفيتامينات الأهم لصحة المرأة؟
Lebanon 24
بعد الأربعين.. ما الفيتامينات الأهم لصحة المرأة؟
23/11/2025 11:32:13
23/11/2025 11:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
وقال الدكتور
جامعة بوسطن
الرياض
بوسطن
عمر م
لي مي
البلو
هوانغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا تعرفون عن التمارين متوسطة الكثافة؟ خبرٌ يقدم المعلومات
Lebanon 24
ماذا تعرفون عن التمارين متوسطة الكثافة؟ خبرٌ يقدم المعلومات
02:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة غير متوقعة بين النوم وطنين الأذن… والعلماء يقتربون من فكّ اللغز
Lebanon 24
علاقة غير متوقعة بين النوم وطنين الأذن… والعلماء يقتربون من فكّ اللغز
23:00 | 2025-11-22
22/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء أعصاب يحذرون: نوبات الضحك غير المبررة قد تكشف أمراضًا خطيرة
Lebanon 24
خبراء أعصاب يحذرون: نوبات الضحك غير المبررة قد تكشف أمراضًا خطيرة
16:00 | 2025-11-22
22/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جدلية.. عقار إنقاص الوزن قد يبطئ عملية الشيخوخة!
Lebanon 24
دراسة جدلية.. عقار إنقاص الوزن قد يبطئ عملية الشيخوخة!
10:00 | 2025-11-22
22/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حتى لدى الشباب.. كثرة الجلوس تضعف القدرة على المشي
Lebanon 24
حتى لدى الشباب.. كثرة الجلوس تضعف القدرة على المشي
08:53 | 2025-11-22
22/11/2025 08:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
Lebanon 24
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
16:16 | 2025-11-22
22/11/2025 04:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
11:10 | 2025-11-22
22/11/2025 11:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
10:00 | 2025-11-22
22/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
12:07 | 2025-11-22
22/11/2025 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
14:46 | 2025-11-22
22/11/2025 02:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2025-11-23
ماذا تعرفون عن التمارين متوسطة الكثافة؟ خبرٌ يقدم المعلومات
23:00 | 2025-11-22
علاقة غير متوقعة بين النوم وطنين الأذن… والعلماء يقتربون من فكّ اللغز
16:00 | 2025-11-22
خبراء أعصاب يحذرون: نوبات الضحك غير المبررة قد تكشف أمراضًا خطيرة
10:00 | 2025-11-22
دراسة جدلية.. عقار إنقاص الوزن قد يبطئ عملية الشيخوخة!
08:53 | 2025-11-22
حتى لدى الشباب.. كثرة الجلوس تضعف القدرة على المشي
04:26 | 2025-11-22
المريض كان مصابا بسلالة "إتش 5 إن 5".. أول وفاة بسلالة نادرة من إنفلونزا الطيور في أميركا
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
23/11/2025 11:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
23/11/2025 11:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
23/11/2025 11:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24