دراسة: الرياضة بعد سن الأربعين تخفّض خطر الخرف

أظهرت دراسة جديدة أن الانتظام في ممارسة الرياضة بدءاً من منتصف الأربعينيات يمكن أن يخفض بشكل واضح من خطر الإصابة بالخرف. وأعدّ الدراسة باحثون من الأميركية، ونُشرت في مجلة " " أواخر أيلول، وتناولتها صحيفة " ميل".اعتمد الباحثون على بيانات 4354 شخصاً قُسِّموا إلى ثلاث فئات عمرية: نحو 37 عاماً، و54 عاماً، و71 عاماً. وتمت متابعة كل فئة لفترة زمنية مختلفة امتدت حتى 37 عاماً للفئة الأصغر و14 عاماً للفئة الأكبر سناً. وخلال فترة المتابعة سُجّلت 567 حالة خرف، بينها 369 حالة ألزهايمر.وأظهرت النتائج عدم وجود علاقة بين النشاط البدني في بدايات البلوغ وخطر الخرف لاحقاً، في حين برزت علاقة قوية بين ممارسة الرياضة في منتصف العمر وما بعده وبين انخفاض الخطر بشكل كبير. واعتمد قياس النشاط البدني على مؤشر مركّب يشمل طبيعة الجهد والوقت والأنشطة اليومية.وبيّنت الدراسة أن الأشخاص الأكثر نشاطاً في منتصف العمر كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة نحو 41%، بينما تراجعت النسبة إلى 45% لدى الأكثر نشاطاً في أواخر العمر مقارنة بالأقل نشاطاً. وكانت النتائج مماثلة تقريباً عند قياس الإصابة بمرض ألزهايمر نفسه.، أحد المشرفين على الدراسة، إن ارتفاع مستوى النشاط البدني في منتصف العمر وما بعده ارتبط بـ"انخفاض واضح في خطر الخرف بمختلف أنواعه، بما في ذلك خرف ألزهايمر".(ديلي ميل)