Advertisement

صحة

علاقة غير متوقعة بين النوم وطنين الأذن… والعلماء يقتربون من فكّ اللغز

Lebanon 24
22-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1445540-638994358508906519.webp
Doc-P-1445540-638994358508906519.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتقد علماء الأعصاب في جامعة أوكسفورد أن هناك ترابطاً وثيقاً بين النوم وطنين الأذن داخل الدماغ، بعدما كشفت نتائج أبحاث حديثة عن علاقة أساسية بين الحالتين جرى تجاهلها طويلاً في الدراسات العلمية. 
Advertisement
وقال عالم الأعصاب لينوس ميلينسكي إن التشابه بين الحالتين لفت انتباه فريقه، فطنين الأذن يُعدّ مدركاً وهمياً مرهقاً، بينما النوم عملية طبيعية، لكن كليهما يعتمد على نشاط دماغي تلقائي، ما يفتح احتمالات جديدة لفهم هذا الاضطراب.

ويعاني نحو 15% من سكان العالم من طنين مستمر، وهو أكثر المُدرَكات الوهمية انتشاراً، رغم غياب تفسير واضح أو علاج مؤكد له. ورغم أن كثيراً من المصابين يشكون من نوم متقطع، فإن البحث في العلاقة بين الطنين ووظائف النوم لم يُطرح بجدية إلا في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2022، نشر ميلينسكي مراجعة علمية تناولت للمرة الأولى كيف يمكن للنوم التأثير في الطنين، والعكس أيضاً. واقترحت المراجعة أن موجات الدماغ الكبيرة خلال النوم العميق (non-REM) قد تخفف النشاط العصبي المسؤول عن الطنين.

وللتحقق من هذه الفكرة، لجأ الباحثون إلى حيوانات "الفرت" ذات الجهاز السمعي المشابه للإنسان. وفي دراسة نُشرت عام 2024، ظهر أن هذه الحيوانات تطوّر اضطرابات في النوم بالتزامن مع تطوّر الطنين، في أول دليل وظيفي على وجود رابط مباشر بين الحالتين.

وتشير نتائج الفريق إلى أن النوم العميق قد يلعب دوراً في تهدئة النشاط العصبي غير الطبيعي، ما قد يكشف آلية طبيعية تساعد الدماغ على ضبط الطنين.
 ومع أن التجارب على الحيوانات لها حدود، فإن بيانات بشرية حديثة تدعم الفكرة نفسها؛ إذ أظهرت دراسة صينية هذا العام أن المصابين بالطنين يعانون صعوبة في كبح النشاط الدماغي الزائد عند الانتقال إلى النوم، بينما ينخفض هذا النشاط خلال النوم العميق.

ويرى العلماء أن النوم قد يكون مفتاحاً علاجياً لكسر "الحلقة المفرغة" التي تربط بين الطنين وقلة النوم، حيث يزيد كل منهما الآخر. ويشير ميلينسكي إلى أن التوتر، الذي يتفاقم مع اضطراب النوم، يُعدّ أحد أبرز العوامل التي تزيد حدة الطنين وربما تطلق ظهوره لدى بعض الأشخاص.

ويأمل الباحثون أن تفتح هذه النتائج الطريق أمام تطوير علاجات جديدة لطنين الأذن، إلى جانب توفير رؤى أوسع حول آليات النوم نفسه.

(ساينس أليرت)
 
مواضيع ذات صلة
تحذير.. النوم بسماعات الأذن قد يؤدي إلى الخرف
lebanon 24
23/11/2025 11:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. هل من علاقة بين الهواتف وقلة النوم؟
lebanon 24
23/11/2025 11:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة غير متوقعة من مايكروسوفت تُغضب المستخدمين!
lebanon 24
23/11/2025 11:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
السمنة قد تزيد خطر الإصابة بطنين الأذن.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
23/11/2025 11:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

جامعة أوكسفور

التزام

العلم

العلا

جامع

بيرة

ساسي

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2025-11-23
16:00 | 2025-11-22
14:00 | 2025-11-22
10:00 | 2025-11-22
08:53 | 2025-11-22
04:26 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24