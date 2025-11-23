Advertisement

صحة

ماذا تعرفون عن التمارين متوسطة الكثافة؟ خبرٌ يقدم المعلومات

Lebanon 24
23-11-2025
تشمل التمارين متوسطة الشدة الأنشطة التي ترفع معدل ضربات القلب، وتساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول، وموازنة مستوى السكر في الدم، وتحسين الصحة النفسية.
وتُصنف التمارين الرياضية عموماً إلى منخفضة، ومتوسطة، وشديدة الكثافة، فيما يوصي معظم الخبراء بممارسة نشاط بدني متوسط الشدة بانتظام لتحسين الصحة، حيث تؤدي التمارين عالية الشدة فوائد مختلفة.


ما الذي يُعتبر تمارين متوسطة الشدة؟
 

بحسب "هيلث لاين"، تشمل التمارين متوسطة الشدة الأنشطة التي تستطيع التحدث ولو قليلاً وأنت تقوم بها، لكن لا تستطيع الغناء أثناء أدائها، ومن أمثلتها:

- المشي السريع أو الركض

- السباحة

- ركوب الدراجة

- المشي لمسافات طويلة مع حقيبة ظهر

- القفز بالحبل

- تمارين الأثقال بأوزان يصعب رفعها عدة مرات في المجموعة الواحدة.


أشكال أخرى من التمارين
 

ويمكن أن تكون العديد من أشكال التمارين المختلفة - مثل تمارين المقاومة أو القوة، أو تمارين الأيروبيك، أو تمارين المرونة والتوازن - متوسطة الشدة حسب مدى صعوبتها.


كذلك، قد تكون المهام اليومية، مثل الحفر، أو الضرب بالفأس في الحديقة، أو صعود عدة طوابق من السلالم، متوسطة الشدة أيضاً.
 

معيار الشدة
 

ليس النشاط نفسه ما يجعل النشاط متوسط الشدة؛ بل الجهد المطلوب لأدائه، وقد تتمكن أيضاً من تحديد ما إذا كان النشاط صعباً بما يكفي بالنسبة لك من خلال حساب نسبة مئوية من أقصى معدل لضربات قلبك، وهو عدد مرات نبضات قلبك في الدقيقة بأقصى معدل له.


مثلاً، إذا كان عمرك 20 عاماً، فسيكون أقصى معدل ضربات قلب لديك 200 نبضة في الدقيقة. أما إذا كان عمرك 50 عاماً، فسيكون أقصى معدل ضربات قلب لديك 170 نبضة في الدقيقة (220 ناقص 50)، وهكذا.


وتُقدّر التمارين متوسطة الشدة بنسبة 64% إلى 76% من أقصى معدل ضربات قلب الشخص المشار إليه. (24)
