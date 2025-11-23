22
o
بيروت
16
o
طرابلس
23
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على الصحة؟
Lebanon 24
23-11-2025
|
06:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشير خبراء الصحة إلى أن الغبار والأدوات الموجودة في منازلنا قد تحتوي على ما يصل إلى 9 آلاف نوع من البكتيريا، فكيف تؤثر هذه البكتيريا على صحتنا؟
كثيرا ما نسمع عن أهمية الحفاظ على توازن البكتيريا في تجويف الفم والجهاز الهضمي، ولكن لا ينبغي أن ننسى البكتيريا في الأماكن التي نعيش ونعمل وندرس فيها، إذ تظهر الأبحاث الحديثة أن البكتيريا الموجودة في المنازل والأماكن المغلقة لها تأثير كبير على صحتنا- بما في ذلك أجهزتنا التنفسية والمناعية، وحتى صحتنا العقلية.
Advertisement
ما الذي يؤثر على تكوين البكتيريا في منازلنا؟
يعتمد تكوين البكتيريا في منازلنا بشكل كبير على الشخص نفسه، فعادات الطهي، وانتظام وجودة التنظيف، ووجود الحيوانات الأليفة، كلها عوامل تؤثر على البكتيريا السائدة الوجود
في المنزل
، ويلعب تصميم المنزل نفسه دورا أيضا، فنظام التهوية، ودخول
ضوء النهار
إلى الغرف، وأنواع مواد البناء، كلها عوامل يمكن أن تعزز أو تمنع نمو أنواع معينة من الميكروبات.
ويشير خبراء الصحة إلى أنه ومع استمرار التعرض لبعض أنواع البكتيريا "يتعلم" جهاز المناعة التمييز بين الكائنات الدقيقة الضارة وغير الضارة، وهذا يقلل من احتمالية الإصابة بالحساسية وأمراض المناعة الذاتية (مثل الربو، وحمى القش، والأكزيما، وحتى التصلب اللويحي) في
المستقبل
، كما أن جهاز المناعة "المدرب" يحارب بشكل أكثر فعالية أمراض الجهاز التنفسي الشائعة - نزلات البرد، والإنفلونزا، والتهاب الشعب الهوائية .
وبالطبع ليست كل الكائنات الدقيقة غير ضارة، فبعض الظروف (مثل سوء التهوية والرطوبة) تعزز نمو البكتيريا الضارة، كما تعزز الرطوبة الداخلية نمو العفن، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية، كما تسهّل التهوية السيئة للمنزل انتشار الفيروسات المُسببة لأمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والإنفلونزا وكوفيد-19.
وتشير بعض الدراسات إلى أن الاستخدام المتكرر لمواد التنظيف المضادة للبكتيريا لتعقيم المنزل قد يشجع على نمو البكتيريا المُقاومة لهذه المنتجات، لذا يفضّل تنظيف المطبخ والأسطح الداخلية في المنزل بالماء والصابون العادي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟
Lebanon 24
كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟
24/11/2025 03:31:03
24/11/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية: البكتيريا تزداد مناعة ضد المضادات الحيوية
Lebanon 24
الصحة العالمية: البكتيريا تزداد مناعة ضد المضادات الحيوية
24/11/2025 03:31:03
24/11/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تؤثر على الدماغ والذاكرة.. إحذروا هذه المستلزمات المنزلية الشائعة
Lebanon 24
تؤثر على الدماغ والذاكرة.. إحذروا هذه المستلزمات المنزلية الشائعة
24/11/2025 03:31:03
24/11/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
السكر والصحة النفسية.. كيف يؤثر على المزاج؟
Lebanon 24
السكر والصحة النفسية.. كيف يؤثر على المزاج؟
24/11/2025 03:31:03
24/11/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
ضوء النهار
في المنزل
المستقبل
الفيروس
روسيا
كوفيد
فيروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجلوس فترات طويلة يضر بالتوازن.. هذا ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
الجلوس فترات طويلة يضر بالتوازن.. هذا ما كشفته الدراسات
16:20 | 2025-11-23
23/11/2025 04:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أليكم أفضل أنواع المشي
Lebanon 24
أليكم أفضل أنواع المشي
09:36 | 2025-11-23
23/11/2025 09:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس خطير جدّاً... هل بدأ بالإنتشار في هذه الدولة العربيّة؟
Lebanon 24
فيروس خطير جدّاً... هل بدأ بالإنتشار في هذه الدولة العربيّة؟
05:37 | 2025-11-23
23/11/2025 05:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خطوات للتخلص من القمل.. هكذا تحمون أطفالكم
Lebanon 24
3 خطوات للتخلص من القمل.. هكذا تحمون أطفالكم
05:00 | 2025-11-23
23/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تعرفون عن التمارين متوسطة الكثافة؟ خبرٌ يقدم المعلومات
Lebanon 24
ماذا تعرفون عن التمارين متوسطة الكثافة؟ خبرٌ يقدم المعلومات
02:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
Lebanon 24
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
06:15 | 2025-11-23
23/11/2025 06:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
07:46 | 2025-11-23
23/11/2025 07:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
09:21 | 2025-11-23
23/11/2025 09:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
08:41 | 2025-11-23
23/11/2025 08:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
14:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:20 | 2025-11-23
الجلوس فترات طويلة يضر بالتوازن.. هذا ما كشفته الدراسات
09:36 | 2025-11-23
أليكم أفضل أنواع المشي
05:37 | 2025-11-23
فيروس خطير جدّاً... هل بدأ بالإنتشار في هذه الدولة العربيّة؟
05:00 | 2025-11-23
3 خطوات للتخلص من القمل.. هكذا تحمون أطفالكم
02:00 | 2025-11-23
ماذا تعرفون عن التمارين متوسطة الكثافة؟ خبرٌ يقدم المعلومات
23:00 | 2025-11-22
علاقة غير متوقعة بين النوم وطنين الأذن… والعلماء يقتربون من فكّ اللغز
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
24/11/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
24/11/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
24/11/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24