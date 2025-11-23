الجلوس فترات طويلة يضر بالتوازن.. هذا ما كشفته الدراسات





وتُسلّط الدراسة، التي أجريت في كلية العلاج الطبيعي بجامعة كلاركسون، الضوء على أهمية الحركة أكثر والجلوس أقل للتنقل على المدى والسلامة اليومية.

وبحسب "مديكال "، فحصت الدراسة 133 شخصاً أعمارهم بين 18 و35 عاماً. وارتدى كل مشارك أجهزة استشعار حركة صغيرة تسجّل كيفية توازنهم أثناء الوقوف وكيفية حركتهم أثناء المشي.



وصنّف فريق البحث المشاركين حسب مدى نشاطهم أو خمولهم، بناءً على مقدار الوقت الذي يقضونه جالسين يومياً ومقدار التمارين الرياضية المعتدلة التي يمارسونها أسبوعياً.



النشاط والتوازن

أما الذين جلسوا لفترات طويلة مع الاستمرار في ممارسة الرياضة بانتظام، فقد أظهروا أن النشاط البدني يمكن أن يخفف من بعض الآثار السلبية للجلوس.



التوازن والثبات

بينما كان لدى الأشخاص الذين جلسوا كثيراً وتحركوا قليلاً أضعف توازن، وكانوا أقل ثباتاً في أنماط المشي.



وقال الباحثون: "تُظهر النتائج أن تغيرات التوازن قد تحدث قبل وقت طويل من ملاحظة الشخص لأي مشكلة. والنتيجة الإيجابية هي أن النشاط البدني المنتظم، حتى بمستويات معتدلة، يساعد في حماية التوازن والقدرة على المشي".



وقد تمنع هذه العادات مشاكل الحركة طويلة الأمد، وتقلل من خطر الإصابات المستقبلية.