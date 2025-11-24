Advertisement

صحة

هل من علاقة بين عمر الأم وتطور الأجنة؟

Lebanon 24
24-11-2025 | 02:00
كشف علماء أن تقدم عمر المرأة هو العامل الأساسي والمباشر وراء توقف تطور الأجنة. 
 
وشملت هذه الدراسة التي نشرتها مجلة Aging-US العلمية، تحليل بيانات 25974 جنينا من 1928 دورة تلقيح اصطناعي، مع التركيز على الحالات التي تتمتع بفرص نجاح عالية.
وأظهرت النتائج أن نسبة توقف تطور الأجنة ترتفع بشكل ملحوظ ومتسق مع تقدم عمر الأم، حيث تصل هذه النسبة إلى 33% لدى النساء تحت سن الـ35، بينما ترتفع إلى 44% لدى النساء فوق 42 سنة.

والأهم من ذلك، أن الدراسة كشفت أن معدل التشوهات الكروموسومية لم يظهر ارتباطا قويا بمعدلات توقف التطور الجنيني بعد الأخذ في الاعتبار عامل العمر. (روسيا اليوم)

