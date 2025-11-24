Advertisement

صحة

جفاف الفم وآثار الأدوية… تفاصيل يجب أن يعرفها طبيب الأسنان قبل العلاج

Lebanon 24
24-11-2025 | 16:00
أكدت مؤسسة القلب الألمانية أن على مرضى القلب إبلاغ طبيب الأسنان بأي تاريخ مرضي يتعلق بأمراض القلب أو السكتات الدماغية، لأن هذه المعلومات تؤثر مباشرة في اختيار طريقة العلاج داخل العيادة.
 وأوضحت المؤسسة أن كثيراً من مخدرات الأسنان تحتوي على الأدرينالين، ما قد يرفع نبض القلب ويزيد مخاطر الاضطراب لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في نظم القلب، وهو ما يستدعي استخدام بدائل آمنة.

كما أشارت إلى أن الأدوية التي يتناولها مريض القلب قد تغير مسار العلاج، فمميعات الدم ترفع احتمالات النزيف حتى أثناء إجراءات بسيطة مثل تنظيف الأسنان، بينما تؤدي بعض الأدوية إلى جفاف الفم وما يرافقه من مشكلات.

 ورغم أن معظم المرضى لا يحتاجون إلى مضادات حيوية خلال علاجات الأسنان الكبرى، فإن استخدامها يصبح ضرورياً في حالات محددة، مثل من خضعوا لجراحة استبدال صمام أو من لديهم تاريخ التهاب في بطانة القلب، وذلك لحمايتهم من تفاقم أي التهاب محتمل.

صحة

