6 طرق غير متوقعة يمكن أن يؤثر بها الطقس البارد على أجسامنا

Lebanon 24
25-11-2025 | 00:00
Doc-P-1446398-638996493439003942.avif
Doc-P-1446398-638996493439003942.avif photos 0
يتجدد التحذير خلال فصل الشتاء من التأثيرات الصحية الخفية للطقس البارد التي تتجاوز نزلات البرد التقليدية.

فدرجات الحرارة المتدنية تحمل في طياتها مفاجآت صحية غير متوقعة، بعضها غريب والآخر خطير. وفي ما يلي 6 طرق غير متوقعة يمكن أن يؤثر بها الطقس البارد على أجسامنا:
تأثير مدهش على الأعضاء التناسلية: يعاني العديد من الرجال من ظاهرة غريبة تعرف باسم "القضيب الشتوي"، حيث يلاحظون تقلصا مؤقتا في حجم العضو الذكري خلال الطقس البارد. ويفسر الأطباء هذه الظاهرة بأنها آلية دفاعية طبيعية يستخدمها الجسم للحفاظ على الحرارة، حيث تنقبض الأوعية الدموية في الأطراف لإعادة تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية الداخلية.

مخاطر قضمة الصقيع: حسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن قضمة الصقيع تصيب عادة الأنف، الأذنين، الوجنتين، الذقن، الأصابع، وأصابع القدم. وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن هذه الإصابة تحدث عادة عند درجة حرارة -0.55 مئوية أو أقل.

وتظهر الأعراض الأولية على شكل برودة وألم في المناطق المصابة، تليها مرحلة "القضمة الخفيفة" حيث يصبح الجلد أبيض ومخدرا. ومع استمرار التعرض للبرد، يتطور الأمر إلى قضمة الصقيع السطحية ثم العميقة التي قد تسبب تلفا في الأوتار، العضلات، الأعصاب، والعظام.

زيادة خطر الجلطات الدموية: يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى زيادة لزوجة الدم، ما يرفع خطر تكون الجلطات الدموية. وهذا يفسر سبب زيادة حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية في الأيام التالية لموجات البرد.

وينصح الخبراء الصحيون بالحفاظ على درجة حرارة المنزل عند 18 مئوية على الأقل، مع الحركة المنتظمة وتحريك الأصابع والقدمين لمنع تجلط الدم.

مشاكل الجهاز التنفسي: يحذر الخبراء من أن استنشاق الهواء البارد يزيد من خطر عدوى الصدر. وتشير منظمة Asthma + Lung UK إلى أن الهواء البارد يتسبب في تضييق المجاري الهوائية، وزيادة إنتاج المخاط، وصعوبة التنفس، كما يهيج المجاري التنفسية ويزيد من حدة أعراض مثل الأزيز والسعال.

ضعف المناعة:  يمكن أن تؤثر البرودة في قدرة الجسم على محاربة العدوى، ما يفسر زيادة الوفيات بسبب الالتهاب الرئوي وغيرها من الأمراض المعدية بعد فترات البرد القارس.

تفاقم آلام الظهر: وفقا لـ Johns Hopkins Medicine، يمكن أن تتفاقم آلام الظهر مع انخفاض درجة الحرارة والضغط الجوي، حيث تؤثر هذه التغيرات على المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل، وتجعل المفاصل أكثر تصلباً وعرضة للإصابة.

ويلاحظ الكثيرون تزايد آلام المفاصل أيضا في الطقس البارد، حيث تؤثر التغيرات في الضغط الجوي ودرجات الحرارة على المفاصل، وبشكل خاص لدى المصابين بالتهاب المفاصل، ما يجعلها أكثر تصلبا وعرضة للإصابة.


وينصح الأطباء بالحفاظ على تدفئة المنازل إلى 18 درجة مئوية على الأقل، والحركة المنتظمة، وتجنب التعرض المباشر للهواء البارد، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية سابقا. كما يشددون على أهمية الانتباه إلى أي تغيرات غير معتادة في الجسم خلال موجات البرد القارس.
