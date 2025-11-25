Advertisement

صحة

أطعمة تساعد على إنتاج "هرمون السعادة".. ما هي؟

Lebanon 24
25-11-2025 | 04:36
تشير الدكتورة أولغا تشيستيك، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن مستوى الطاقة يميل إلى الانخفاض في فصلي الخريف والشتاء نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس.
وتقول إن انخفاض مستوى الطاقة في فصلي الخريف والشتاء يعود بشكل رئيسي إلى قلة التعرض لأشعة الشمس. ونتيجة لذلك، يقل تخليق فيتامين D، ويؤدي ذلك إلى انخفاض إنتاج السيروتونين، أحد "هرمونات السعادة" الرئيسية، مما يجعل الكثيرين يعانون من التعب واللامبالاة وغيرها من الأعراض. لذا، من المهم دعم الجسم خلال هذه الفترة عبر التغذية، التي تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي وتساعد على زيادة مستويات السيروتونين والدوبامين بشكل طبيعي.

وتقول تشيستيك: "يلعب حمض التربتوفان دورا رئيسيا كونه المصدر الأساسي لإنتاج السيروتونين في الجسم. لكن التربتوفان يحتاج إلى عوامل مساعدة مثل فيتامينات مجموعة B، والمغنيسيوم، والزنك، والكربوهيدرات المعقدة، لمساعدته على الوصول إلى الدماغ وتحويله إلى هرمونات السعادة. لذلك، لا تكفي قاعدة 'تناول المزيد من البروتين' دائما. من الأفضل مزج الأطعمة بحكمة، مثل: ديك رومي مع حنطة سوداء، بيض مع خبز أسمر، أو جبن قريش مع موز، فهذا يحفز إنتاج النواقل العصبية بسرعة أكبر".

وتشير إلى أن هناك أطعمة فعالة بشكل خاص في الحفاظ على التوازن العاطفي. ويعتبر الديك الرومي من أغنى المصادر الطبيعية للتريبتوفان، وبفضل تركيبته البروتينية الخفيفة يمتص الجسم بسرعة المواد اللازمة لتخليق السيروتونين، كما أن تناوله مع الحبوب يعزز هذا التأثير. ويحتوي الديك الرومي أيضا على فيتامينات مجموعة B، التي تدعم وظائف الجهاز العصبي وتقلل القلق وتعزز القدرات الإدراكية.

وتضيف: "تزود الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والرنجة الجسم بأحماض أوميغا 3 وفيتامين D، وهو أمر مهم خلال فصلي الخريف والشتاء، لأنه ينظم مستوى الدوبامين ويساعد في مكافحة التعب الموسمي. أما البيض ومنتجات الألبان فتوفر فيتامين B12 والزنك الضروريين لاستقرار وظائف الدماغ. كما تحتوي المكسرات والبذور والشوكولاتة الداكنة على المغنيسيوم ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا العصبية وتساعد على مواجهة التوتر. وتعمل البقوليات والشوفان والموز على زيادة مستوى الطاقة بفضل الكربوهيدرات المعقدة، كما ترفع تدريجيا مستويات السيروتونين".

وتؤكد تشيستيك أن تغذية الجهاز العصبي من الداخل أمر أساسي، ولا ينبغي انتظار تحسن المزاج تلقائيا. وتقول: "الغذاء وسيلة بسيطة وطبيعية لدعم الجسم. فالأطعمة الغنية بالتريبتوفان، إلى جانب فيتامينات مجموعة B والمغنيسيوم والزنك والكربوهيدرات المعقدة، تعمل كمضادات اكتئاب طبيعية. والنظام الغذائي الصحيح يدعم الجسم بلطف وبشكل فسيولوجي، دون تقلبات مفاجئة في المزاج والطاقة".
أمراض الجهاز الهضمي

النظام الغذائي

السلمون

الرئيسي

أوميغا

الرومي

الشوف

سعادة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24