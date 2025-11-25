Advertisement

صحة

ما هي الأطعمة التي تتلف الشعر؟

Lebanon 24
25-11-2025 | 09:16
يلاحظ الكثيرون مؤخرا تزايدا في مشاكل تساقط الشعر وتراجع صحته، ما يستدعي البحث الجاد عن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة.
 
ويؤكد الخبراء أن العوامل الغذائية تتجاوز مجرد نقص الفيتامينات لتشمل أنماط الاستهلاك اليومي، حيث تسجل المستشفيات والعيادات المتخصصة ارتفاعا ملحوظا في حالات تساقط الشعر المرتبطة بالإفراط في تناول السكريات والكربوهيدرات المكررة.
وتكشف الأبحاث المنشورة في المجلات الطبية العالمية عن وجود علاقة طردية بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وتسارع معدلات تساقط الشعر، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في العادات الغذائية كجزء أساسي من أي خطة علاجية فعالة.

ووفقا لأخصائية التغذية فيني كودامالا، تؤثر المشروبات السكرية والمعجنات والأطعمة المقلية سلبا على صحة الشعر من خلال ثلاث آليات رئيسية: إثارة الالتهابات، واختلال التوازن الهرموني، وتهيج فروة الرأس.
 
وتكشف فيني عن الآلية الدقيقة لتأثير السكر على الشعر قائلة: "عندما تزداد كمية السكر في النظام الغذائي، يضطر البنكرياس إلى إنتاج المزيد من الإنسولين، ما يؤثر سلبا على الأوعية الدموية الدقيقة في فروة الرأس. وعندما يفيض الجسم بالسكر، يتحول إلى مسارات ثانوية لمعالجته، ما يستنزف الطاقة المخصصة لخلايا نمو الشعر، فيصبح الشعر ضعيفا وأقل سمكا مع مرور الوقت".

ولا تقتصر المشكلة على السكر المباشر، فالكربوهيدرات البسيطة في الحلويات والكعك تسبب ارتفاعا حادا في سكر الدم، كما أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة - تلك المنتجات الصناعية التي تحتوي على مواد حافظة ومحليات - يساهم بشكل غير مباشر في تساقط الشعر.

وقد أكدت دراسة علمية نشرت في مجلة "التغذية والصحة" هذه العلاقة، حيث وجدت أن الرجال الذين يستهلكون أكثر من ثلاثة لترات ونصف من المشروبات الغازية أسبوعيا أكثر عرضة للإصابة بالصلع.

أما عن الأطعمة المقلية التي تزداد شعبيتها في الأسواق الشتوية، فتوضح فيني أنها تحفز الغدد الدهنية على الإفراط في إنتاج الزيوت، ما يؤدي إلى تهيج فروة الرأس واضطراب بيئة نمو الشعر الصحية. (روسيا اليوم)
