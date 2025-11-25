Advertisement

صحة

بعد خلع ضرس العقل.. 4 مشروبات يجب الابتعاد عنها

Lebanon 24
25-11-2025 | 13:00
يحتاج النظام الغذائي بعد خلع ضرس العقل إلى عناية خاصة، إذ يمكن لبعض المشروبات أن تهيّج موضع الجراحة أو تتسبب في سقوط جلطة الدم، ما يرفع خطر الإصابة بالتهاب السنخ الجاف. وفيما يلي أبرز المشروبات الممنوع تناولها بعد العملية، وفقًا لتوصيات موقع EveryDay Health وجهات طبية متخصّصة:
1- الكحوليات

تُعدّ من أخطر المشروبات بعد خلع الضرس، لأنها تزيد احتمالية الإصابة بالتهاب السنخ الجاف، وهو حالة تحدث عندما لا تتكون جلطة الدم أو تذوب قبل التئام مكان الضرس، بحسب mayo clinic.

2- المشروبات الغنية بالكافيين

تنصح كلية طب جامعة UMass Chan بالامتناع عن الكافيين خلال الأيام الأولى لتجنب تهيّج الجرح. وتشمل:

- القهوة

- الشاي

- المشروبات الغازية

- مشروبات الطاقة

3- المشروبات الساخنة

تحذّر هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS من المشروبات شديدة السخونة خلال أول 24 ساعة، لأنها قد تُذيب جلطة الدم وتزيد خطر الالتهاب المؤلم.

4- المشروبات الحمضية

مثل الليمون وخل التفاح وعصائر الحمضيات. فالأحماض قد تسبّب تهيّجًا مباشرًا للجرح وتبطئ الشفاء. (الكونسيلتو)
