بعد خلع ضرس العقل.. 4 مشروبات يجب الابتعاد عنها

Advertisement

تُعدّ من أخطر المشروبات بعد خلع الضرس، لأنها تزيد احتمالية الإصابة بالتهاب السنخ الجاف، وهو حالة تحدث عندما لا تتكون جلطة الدم أو تذوب قبل التئام مكان الضرس، بحسبتنصح كلية طب جامعة UMass Chan بالامتناع عن الكافيين خلال الأيام الأولى لتجنب تهيّج الجرح. وتشمل:- القهوة- الشاي- المشروبات- مشروبات الطاقةتحذّر هيئة NHS من المشروبات شديدة السخونة خلال أول 24 ساعة، لأنها قد تُذيب جلطة الدم وتزيد خطر الالتهاب المؤلم.مثل الليمون وخل التفاح وعصائر الحمضيات. فالأحماض قد تسبّب تهيّجًا مباشرًا للجرح وتبطئ الشفاء. (الكونسيلتو)