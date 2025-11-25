20
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بعد خلع ضرس العقل.. 4 مشروبات يجب الابتعاد عنها
Lebanon 24
25-11-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحتاج
النظام الغذائي
بعد خلع ضرس العقل إلى عناية خاصة، إذ يمكن لبعض المشروبات أن تهيّج موضع الجراحة أو تتسبب في سقوط جلطة
الدم
، ما يرفع خطر الإصابة بالتهاب السنخ الجاف. وفيما يلي أبرز المشروبات الممنوع تناولها بعد العملية، وفقًا لتوصيات موقع EveryDay Health وجهات طبية متخصّصة:
Advertisement
1- الكحوليات
تُعدّ من أخطر المشروبات بعد خلع الضرس، لأنها تزيد احتمالية الإصابة بالتهاب السنخ الجاف، وهو حالة تحدث عندما لا تتكون جلطة الدم أو تذوب قبل التئام مكان الضرس، بحسب
mayo clinic.
2- المشروبات الغنية بالكافيين
تنصح كلية طب جامعة UMass Chan بالامتناع عن الكافيين خلال الأيام الأولى لتجنب تهيّج الجرح. وتشمل:
- القهوة
- الشاي
- المشروبات
الغازية
- مشروبات الطاقة
3- المشروبات الساخنة
تحذّر هيئة
الخدمات الصحية الوطنية
NHS من المشروبات شديدة السخونة خلال أول 24 ساعة، لأنها قد تُذيب جلطة الدم وتزيد خطر الالتهاب المؤلم.
4- المشروبات الحمضية
مثل الليمون وخل التفاح وعصائر الحمضيات. فالأحماض قد تسبّب تهيّجًا مباشرًا للجرح وتبطئ الشفاء. (الكونسيلتو)
مواضيع ذات صلة
تسبب السمنة والسكري مستقبلاً.. عادات سيئة في الطفولة المبكرة يجب الابتعاد عنها
Lebanon 24
تسبب السمنة والسكري مستقبلاً.. عادات سيئة في الطفولة المبكرة يجب الابتعاد عنها
26/11/2025 01:43:44
26/11/2025 01:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم حركة حماس: المطلوب من السلطة الفلسطينية الابتعاد عن التحيزات الحزبية
Lebanon 24
المتحدث باسم حركة حماس: المطلوب من السلطة الفلسطينية الابتعاد عن التحيزات الحزبية
26/11/2025 01:43:44
26/11/2025 01:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله: لضرورة الابتعاد عن خطابات التهديد والتخوين
Lebanon 24
عبدالله: لضرورة الابتعاد عن خطابات التهديد والتخوين
26/11/2025 01:43:44
26/11/2025 01:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات صباحية تُساعد في التحكم بارتفاع ضغط الدم
Lebanon 24
مشروبات صباحية تُساعد في التحكم بارتفاع ضغط الدم
26/11/2025 01:43:44
26/11/2025 01:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الخدمات الصحية الوطنية
الخدمات الصحية
النظام الغذائي
mayo clinic.
الغازية
الجراح
الكحول
الغاز
تابع
قد يعجبك أيضاً
من جهاز محمول.. تحفيز كهربائي منخفض التردد قد يقوّي عظام النساء
Lebanon 24
من جهاز محمول.. تحفيز كهربائي منخفض التردد قد يقوّي عظام النساء
16:27 | 2025-11-25
25/11/2025 04:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى تصبح سماعات الأذن خطيرة؟
Lebanon 24
متى تصبح سماعات الأذن خطيرة؟
15:21 | 2025-11-25
25/11/2025 03:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأشعة السينية.. أداة تشخيص لا غنى عنها ومخاوف مبالغ فيها
Lebanon 24
الأشعة السينية.. أداة تشخيص لا غنى عنها ومخاوف مبالغ فيها
14:12 | 2025-11-25
25/11/2025 02:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأطعمة التي تتلف الشعر؟
Lebanon 24
ما هي الأطعمة التي تتلف الشعر؟
09:16 | 2025-11-25
25/11/2025 09:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة يومية تحسن حالتك المزاجية.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة يومية تحسن حالتك المزاجية.. ما هي؟
06:28 | 2025-11-25
25/11/2025 06:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
06:24 | 2025-11-25
25/11/2025 06:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:27 | 2025-11-25
من جهاز محمول.. تحفيز كهربائي منخفض التردد قد يقوّي عظام النساء
15:21 | 2025-11-25
متى تصبح سماعات الأذن خطيرة؟
14:12 | 2025-11-25
الأشعة السينية.. أداة تشخيص لا غنى عنها ومخاوف مبالغ فيها
09:16 | 2025-11-25
ما هي الأطعمة التي تتلف الشعر؟
06:28 | 2025-11-25
أطعمة يومية تحسن حالتك المزاجية.. ما هي؟
04:36 | 2025-11-25
أطعمة تساعد على إنتاج "هرمون السعادة".. ما هي؟
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 01:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 01:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 01:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24