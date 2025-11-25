Advertisement

صحة

الأشعة السينية.. أداة تشخيص لا غنى عنها ومخاوف مبالغ فيها

Lebanon 24
25-11-2025 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1446751-638997021686003002.png
Doc-P-1446751-638997021686003002.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الدكتورة أوكسانا بلاتونوفا، أخصائية الأشعة، إن الأشعة السينية لا تزال من أهم وسائل التشخيص الطبي، رغم استمرار بعض المخاوف لدى المرضى، مؤكدة أن رفض الفحص في حالات الحاجة الطبية قد يكون أخطر بكثير من التعرض للإشعاع نفسه.
Advertisement

توضح بلاتونوفا أن الإشعاع يُستخدم فقط في ثلاثة أنواع رئيسية من الفحص:

- التصوير الشعاعي

- التصوير الفلوري

- التصوير المقطعي المحوسب (CT)

أما الفحوصات الأخرى مثل الألتراساوند والرنين المغناطيسي فهي آمنة تمامًا حتى للحوامل.

تشير الطبيبة إلى أن النساء المرضعات يمكنهن الخضوع لأشعة الأسنان، والفلوروغرافي، وتصوير الثدي الشعاعي دون مخاطر على الحليب أو الطفل.
أما الحوامل، فتُجرى لهن الأشعة فقط عند الضرورة القصوى، مع حماية البطن بمئزر رصاصي.

زتكشف بلاتونوفا أن الأجهزة الطبية الحديثة تُصدر جرعات صغيرة للغاية من الإشعاع، وتؤكد أن أشعة الأسنان تساوي نحو 30 ميكروسيفرت، اما الفلوروغرافي نحو 500 ميكروسيفرت، والجرعة الخطرة سنويًا أكثر من 50 ألف ميكروسيفرت

وتضيف أن تلقي جرعة ضارة يتطلب مئات عمليات المسح المتتالية، وهو أمر غير واقعي.

تؤكد بلاتونوفا أن أشعة الأسنان موجهة بدقة شديدة، مع حماية كاملة للأنسجة المحيطة، مشيرة إلى أن التعرض للشمس دون واقٍ "أخطر بكثير" من فحص أشعة سينية واحد للصدر.

تشدد الطبيبة على أن التقاعس عن إجراء فحص ضروري يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج، وهو أكثر ضررًا من جرعة الإشعاع الصغيرة في الفحوصات الروتينية، لافتة إلى أن التقنيات الحديثة تقلل المخاطر إلى أدنى مستوياتها. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
جابر: بالأرقام مصرف لبنان طرح أفكارًا غير نهائية عن شوائب بالفوائد المبالغ فيها وموضوع التحويلات بين الليرة والدولار وموضوع الأموال غير المشروعة التي لا يمكن شطبها
lebanon 24
26/11/2025 01:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: وحدة الأراضي الفلسطينية أساس لا غنى عنه في أي حل سياسي
lebanon 24
26/11/2025 01:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين من لعكار: لا غنى عن الدولة
lebanon 24
26/11/2025 01:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة أوروبية تدفع مبالغ مالية للسوريين للعودة إلى بلادهم
lebanon 24
26/11/2025 01:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

أوكسانا

روسيا

تينيت

العلا

بلاتو

فلور

سانا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:27 | 2025-11-25
15:21 | 2025-11-25
13:00 | 2025-11-25
09:16 | 2025-11-25
06:28 | 2025-11-25
04:36 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24