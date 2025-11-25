الأشعة السينية.. أداة تشخيص لا غنى عنها ومخاوف مبالغ فيها

Advertisement

توضح بلاتونوفا أن الإشعاع يُستخدم فقط في ثلاثة أنواع رئيسية من الفحص:- التصوير الشعاعي- التصوير الفلوري- التصوير المقطعي المحوسب (CT)أما الفحوصات الأخرى مثل الألتراساوند والرنين المغناطيسي فهي آمنة تمامًا حتى للحوامل.تشير الطبيبة إلى أن النساء المرضعات يمكنهن الخضوع لأشعة الأسنان، والفلوروغرافي، وتصوير الثدي الشعاعي دون مخاطر على الحليب أو الطفل.أما الحوامل، فتُجرى لهن الأشعة فقط عند الضرورة القصوى، مع حماية البطن بمئزر رصاصي.زتكشف بلاتونوفا أن الأجهزة الطبية الحديثة تُصدر جرعات صغيرة للغاية من الإشعاع، وتؤكد أن أشعة الأسنان تساوي نحو 30 ميكروسيفرت، اما الفلوروغرافي نحو 500 ميكروسيفرت، والجرعة الخطرة سنويًا أكثر من 50 ألف ميكروسيفرتوتضيف أن تلقي جرعة ضارة يتطلب مئات عمليات المسح المتتالية، وهو أمر غير واقعي.تؤكد بلاتونوفا أن أشعة الأسنان موجهة بدقة شديدة، مع حماية كاملة للأنسجة المحيطة، مشيرة إلى أن التعرض للشمس دون واقٍ "أخطر بكثير" من فحص أشعة سينية واحد للصدر.تشدد الطبيبة على أن التقاعس عن إجراء فحص ضروري يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج، وهو أكثر ضررًا من جرعة الإشعاع الصغيرة في الفحوصات الروتينية، لافتة إلى أن التقنيات الحديثة تقلل المخاطر إلى أدنى مستوياتها. (روسيا اليوم)