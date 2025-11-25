الاكتئاب وتساقط الشعر وآلام الظهر.. كلها مرتبطة بنقص فيتامين واحد

Advertisement

الدكتور عبيد ، الذي يعمل في مستشفى الدكتور رام مانوهار لوهيا في ، نشر عبر إنستغرام مقطع فيديو وتقريراً مرفقاً يربط فيه بين مشاكل نفسية وجسدية شائعة – من الاكتئاب والقلق وتشوش الذهن، إلى عدم انتظام الشهرية، وتساقط الشعر، والتشنجات وآلام أسفل الظهر – وبين نقص هذا الفيتامين. وأشار إلى أن نحو 8 من كل 10 هنود يعانون من نقص فيتامين د، خصوصاً في الشتاء مع تراجع التعرض لأشعة الشمس.بحسب شرحه، يلعب فيتامين د دوراً يشبه الهرمون؛ فهو يساهم في تنظيم السيروتونين المسؤول عن المزاج، ويضبط الالتهاب وقوة العضلات والصحة الإنجابية. نقصه قد:يقلل إنتاج السيروتونين فيؤدي إلى تقلب المزاج والقلق والتشتّت الذهني، ويربك محور الاتصال بين الدماغ والمبيضين (HPO)، ما ينعكس اضطراباً في الدورة الشهرية وتفاقماً لأعراض ما قبل الحيض، ويرفع إنتاج البروستاغلاندين في الرحم، فيزيد تقلصات الدورة، زيضعف عضلات الجذع ويساهم في آلام أسفل الظهر المزمنة مع ازدياد الالتهاب.الطبيب شدّد على أن العلاج يبدأ من التعرض الذكي للشمس، موضحاً أن الزاوية المناسبة لأشعة UVB التي تسمح بتصنيع فيتامين د تكون بين التاسعة صباحاً والثانية بعد الظهر. أما من لا يستطيعون الخروج في هذه الأوقات، فيُنصحون بالاعتماد على مصادر غذائية مثل الأسماك الدهنية، وصفار البيض، والجوز وبعض البذور.وفي حالات النقص الحاد، أشار إلى أن الأطباء غالباً يصفون مكمّلات "فيتامين د" بجرعة 60 ألف وحدة دولية على فترات يحددونها، لافتاً إلى أنه يلاحظ تحسناً سريعاً لدى شريحة واسعة من المرضى بعد تصحيح النقص.ونصح كل من يعاني ثلاثة أعراض على الأقل من الأعراض المذكورة بإجراء فحوص لمستويات فيتامين د، إلى جانب فيتامين B12 والفيريتين وهرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) وبروتين سي التفاعلي (CRP)، لاستبعاد أسباب أخرى متداخلة.رسالة الدكتور الرحمن تتقاطع مع معطيات علمية أوسع؛ إذ تشير بيانات طبية حديثة عُرضت في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأميركية لعام 2025 إلى أن الجرعات المخصصة من فيتامين د مع مراقبة دورية كل 3 أشهر قد ترتبط بتراجع واضح في خطر تكرار النوبات القلبية.وفي دراسة أجراها باحثون في مركز إنترماونتين الطبي بولاية يوتا، تبيّن أن الحفاظ على مستوى فيتامين د فوق 40 نانوغرام/مل ارتبط بانخفاض يقارب 52% في تكرار النوبة القلبية لدى المرضى الذين تمت متابعتهم. ومع أن العلماء يدعون إلى مزيد من الدراسات قبل الجزم بالنتائج، إلا أن هذه المعطيات تعزز النظر إلى فيتامين د كعنصر أساسي لا يمكن تجاهله.