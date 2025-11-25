متى تصبح سماعات الأذن خطيرة؟

يحذّر الدكتور ، رئيس قسم في كلية للطب والعلوم الصحية من أنّ سدّ قناة الأذن بسماعات الأذن لفترات طويلة يخلق بيئة دافئة ورطبة تشبه " ساخن للالتهاب"، ما يهيّئ الأرضية لانسداد المسام وظهور بثور تُعرف بـ"حبّ الشباب الميكانيكي"، إضافة إلى ردود فعل تحسسية والتهابات بكتيرية أو فطرية.

كما يمكن للعرق أن يضعف الطلاء الواقي لسماعات الأذن، فيكشف الجلد أمام مواد مُهيِّجة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من الإكزيما أو الحساسية تجاه البلاستيك أو المطاط أو . ويشدّد على أن المشكلة الأساسية ليست في نوعية السماعات بقدر ما هي في الاستخدام المزمن والمتواصل لها.



وينصح فريدمان بمنح الأذنين استراحة مدتها خمس دقائق كل ساعة للسماح للجلد بأن "يتنفّس"، مع تنظيف السماعات يومياً بالكحول أو بالماء والصابون لإزالة العرق والزيوت والبكتيريا، لأن عدم تنظيفها يعني إعادة إدخال هذه "القمامة" مباشرة إلى الجلد.

كما يمكن التخفيف من الاحتكاك عبر استخدام سماعات فوق الأذن أو التبديل بين أنواع مختلفة. أما الإشارة الأوضح لضرورة التوقّف، فهي شعور المستخدم بألم أو حكة أو تهيّج، إذ يعتبرها فريدمان طريقة الجلد في القول إنه يحتاج إلى استراحة. (wtop)