Advertisement

صحة

من جهاز محمول.. تحفيز كهربائي منخفض التردد قد يقوّي عظام النساء

Lebanon 24
25-11-2025 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1446805-638997134945772346.png
Doc-P-1446805-638997134945772346.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد باحثون أن قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائية الطاقة (DEXA) أظهر أن التحفيز الكهربائي منخفض التردد بواسطة جهاز محمول قد يُسهم في تحسين صحة العظام لدى النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، حسب موقع auntminnie.
Advertisement

واعتمدت هذه النتيجة على دراسة تجريبية شملت 48 امرأة سليمة بين 18 و45 عاماً، خضعن لمدة 10 أسابيع لتحفيز كهربائي على عظم الفخذ، كما أوضح المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ألان كومتوا من جامعة مونتريال في كيبيك – كندا. وقُسِّمت المشاركات إلى مجموعتين: إحداهما تلقت تحفيزاً فعلياً والأخرى دواءً وهمياً، وأجرت كلتا المجموعتين 30 جلسة تدريب متقطعة تحت إشراف طبي، مع فحوصات DEXA في بداية الدراسة ومنتصفها ونهايتها.

أظهرت النتائج أن مجموعة التحفيز سجّلت زيادة متوسطة في محتوى المعادن في عظام الساق (BMC) ومنطقة العظام (BA)، في حين شهدت مجموعة الدواء الوهمي انخفاضاً في منتصف الدراسة مع تعافٍ غير كامل لاحقاً، بينما لم تُسجَّل تغيّرات مهمة في كثافة المعادن في العظام (BMD) في أي من المجموعتين خلال فترة التدخل. واعتبر الباحثون أن هذه الزيادات في محتوى ومنطقة العظام قد تحمل فائدة سريرية محتملة، خصوصاً في المناطق المعرضة للكسور.

وأشار الفريق إلى أن الدراسة تجريبية، موضحاً أنه يجري التحضير لتجربة لاحقة تعتمد نموذجاً مرناً للاستخدام المنزلي، يتيح للمشاركات تنفيذ الجلسات ثلاث مرات أسبوعياً في الأوقات التي يخيّرنها، مع متابعة الالتزام عن بُعد. ويرى الباحثون أن إتاحة هذه التقنية في المنازل قد تقلّل الاعتماد على المرافق والأفراد المتخصصين، وتُسهِّل وصولها إلى المناطق الريفية والمجتمعات ذات الموارد المحدودة حيث تكون خدمات الوقاية من أمراض العظام أقل توفراً.
مواضيع ذات صلة
تسلا تُشوق لطرح طراز كهربائي منخفض التكلفة هذا الأسبوع!!
lebanon 24
26/11/2025 06:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عبود زار قيادة فوج حرس بيروت وتسلم 12 جهاز كومبيوتر محمول كهبة
lebanon 24
26/11/2025 06:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق حملة "اتحدوا" في لبنان لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
lebanon 24
26/11/2025 06:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تتحول للسوق الاقتصادي.. حاسوب محمول بسعر منخفض قريبًا
lebanon 24
26/11/2025 06:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة مونتريال

النساء في

المعادن

الرئيسي

التزام

مونتري

جامع

ريال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-11-25
15:21 | 2025-11-25
14:12 | 2025-11-25
13:00 | 2025-11-25
09:16 | 2025-11-25
06:28 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24