من جهاز محمول.. تحفيز كهربائي منخفض التردد قد يقوّي عظام النساء

واعتمدت هذه النتيجة على دراسة تجريبية شملت 48 امرأة سليمة بين 18 و45 عاماً، خضعن لمدة 10 أسابيع لتحفيز كهربائي على عظم الفخذ، كما أوضح المؤلف للدراسة الدكتور ألان كومتوا من في كيبيك – . وقُسِّمت المشاركات إلى مجموعتين: إحداهما تلقت تحفيزاً فعلياً والأخرى دواءً وهمياً، وأجرت كلتا المجموعتين 30 جلسة تدريب متقطعة تحت إشراف طبي، مع فحوصات DEXA في بداية الدراسة ومنتصفها ونهايتها.أظهرت النتائج أن مجموعة التحفيز سجّلت زيادة متوسطة في محتوى في عظام الساق (BMC) ومنطقة العظام (BA)، في حين شهدت مجموعة الدواء الوهمي انخفاضاً في منتصف الدراسة مع تعافٍ غير كامل لاحقاً، بينما لم تُسجَّل تغيّرات مهمة في كثافة المعادن في العظام (BMD) في أي من المجموعتين خلال فترة التدخل. واعتبر الباحثون أن هذه الزيادات في محتوى ومنطقة العظام قد تحمل فائدة سريرية محتملة، خصوصاً في المناطق المعرضة للكسور.وأشار الفريق إلى أن الدراسة تجريبية، موضحاً أنه يجري التحضير لتجربة لاحقة تعتمد نموذجاً مرناً للاستخدام المنزلي، يتيح للمشاركات تنفيذ الجلسات ثلاث مرات أسبوعياً في الأوقات التي يخيّرنها، مع متابعة الالتزام عن بُعد. ويرى الباحثون أن إتاحة هذه التقنية في المنازل قد تقلّل الاعتماد على المرافق والأفراد المتخصصين، وتُسهِّل وصولها إلى المناطق الريفية والمجتمعات ذات الموارد المحدودة حيث تكون خدمات الوقاية من أمراض العظام أقل توفراً.