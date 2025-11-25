19
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
من جهاز محمول.. تحفيز كهربائي منخفض التردد قد يقوّي عظام النساء
Lebanon 24
25-11-2025
|
16:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد باحثون أن قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائية الطاقة (DEXA) أظهر أن التحفيز الكهربائي منخفض التردد بواسطة جهاز محمول قد يُسهم في تحسين صحة العظام لدى
النساء في
مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، حسب موقع auntminnie.
Advertisement
واعتمدت هذه النتيجة على دراسة تجريبية شملت 48 امرأة سليمة بين 18 و45 عاماً، خضعن لمدة 10 أسابيع لتحفيز كهربائي على عظم الفخذ، كما أوضح المؤلف
الرئيسي
للدراسة الدكتور ألان كومتوا من
جامعة مونتريال
في كيبيك –
كندا
. وقُسِّمت المشاركات إلى مجموعتين: إحداهما تلقت تحفيزاً فعلياً والأخرى دواءً وهمياً، وأجرت كلتا المجموعتين 30 جلسة تدريب متقطعة تحت إشراف طبي، مع فحوصات DEXA في بداية الدراسة ومنتصفها ونهايتها.
أظهرت النتائج أن مجموعة التحفيز سجّلت زيادة متوسطة في محتوى
المعادن
في عظام الساق (BMC) ومنطقة العظام (BA)، في حين شهدت مجموعة الدواء الوهمي انخفاضاً في منتصف الدراسة مع تعافٍ غير كامل لاحقاً، بينما لم تُسجَّل تغيّرات مهمة في كثافة المعادن في العظام (BMD) في أي من المجموعتين خلال فترة التدخل. واعتبر الباحثون أن هذه الزيادات في محتوى ومنطقة العظام قد تحمل فائدة سريرية محتملة، خصوصاً في المناطق المعرضة للكسور.
وأشار الفريق إلى أن الدراسة تجريبية، موضحاً أنه يجري التحضير لتجربة لاحقة تعتمد نموذجاً مرناً للاستخدام المنزلي، يتيح للمشاركات تنفيذ الجلسات ثلاث مرات أسبوعياً في الأوقات التي يخيّرنها، مع متابعة الالتزام عن بُعد. ويرى الباحثون أن إتاحة هذه التقنية في المنازل قد تقلّل الاعتماد على المرافق والأفراد المتخصصين، وتُسهِّل وصولها إلى المناطق الريفية والمجتمعات ذات الموارد المحدودة حيث تكون خدمات الوقاية من أمراض العظام أقل توفراً.
مواضيع ذات صلة
تسلا تُشوق لطرح طراز كهربائي منخفض التكلفة هذا الأسبوع!!
Lebanon 24
تسلا تُشوق لطرح طراز كهربائي منخفض التكلفة هذا الأسبوع!!
26/11/2025 06:58:10
26/11/2025 06:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عبود زار قيادة فوج حرس بيروت وتسلم 12 جهاز كومبيوتر محمول كهبة
Lebanon 24
عبود زار قيادة فوج حرس بيروت وتسلم 12 جهاز كومبيوتر محمول كهبة
26/11/2025 06:58:10
26/11/2025 06:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق حملة "اتحدوا" في لبنان لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
Lebanon 24
إطلاق حملة "اتحدوا" في لبنان لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
26/11/2025 06:58:10
26/11/2025 06:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تتحول للسوق الاقتصادي.. حاسوب محمول بسعر منخفض قريبًا
Lebanon 24
آبل تتحول للسوق الاقتصادي.. حاسوب محمول بسعر منخفض قريبًا
26/11/2025 06:58:10
26/11/2025 06:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة مونتريال
النساء في
المعادن
الرئيسي
التزام
مونتري
جامع
ريال
قد يعجبك أيضاً
الاكتئاب وتساقط الشعر وآلام الظهر.. كلها مرتبطة بنقص فيتامين واحد
Lebanon 24
الاكتئاب وتساقط الشعر وآلام الظهر.. كلها مرتبطة بنقص فيتامين واحد
23:00 | 2025-11-25
25/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى تصبح سماعات الأذن خطيرة؟
Lebanon 24
متى تصبح سماعات الأذن خطيرة؟
15:21 | 2025-11-25
25/11/2025 03:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأشعة السينية.. أداة تشخيص لا غنى عنها ومخاوف مبالغ فيها
Lebanon 24
الأشعة السينية.. أداة تشخيص لا غنى عنها ومخاوف مبالغ فيها
14:12 | 2025-11-25
25/11/2025 02:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلع ضرس العقل.. 4 مشروبات يجب الابتعاد عنها
Lebanon 24
بعد خلع ضرس العقل.. 4 مشروبات يجب الابتعاد عنها
13:00 | 2025-11-25
25/11/2025 01:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأطعمة التي تتلف الشعر؟
Lebanon 24
ما هي الأطعمة التي تتلف الشعر؟
09:16 | 2025-11-25
25/11/2025 09:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
06:24 | 2025-11-25
25/11/2025 06:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2025-11-25
الاكتئاب وتساقط الشعر وآلام الظهر.. كلها مرتبطة بنقص فيتامين واحد
15:21 | 2025-11-25
متى تصبح سماعات الأذن خطيرة؟
14:12 | 2025-11-25
الأشعة السينية.. أداة تشخيص لا غنى عنها ومخاوف مبالغ فيها
13:00 | 2025-11-25
بعد خلع ضرس العقل.. 4 مشروبات يجب الابتعاد عنها
09:16 | 2025-11-25
ما هي الأطعمة التي تتلف الشعر؟
06:28 | 2025-11-25
أطعمة يومية تحسن حالتك المزاجية.. ما هي؟
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 06:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 06:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 06:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24