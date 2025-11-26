22
هذه الأطعمة لا ينبغي تناولها أثناء نزلات البرد
Lebanon 24
26-11-2025
|
00:36
أشارت الدكتورة ماريا بودغورنايا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أنه عندما يقاوم الجسم نزلات البرد، يجب عدم الإفراط في تحميل المعدة ودعم جهاز المناعة.
ووفقا لها هناك أطعمة يجب تجنب تناولها أثناء الإصابة بنزلات البرد.
وتقول: "ترتبط منظومة مناعة الجسم بصورة موثوقة بحالة الجهاز الهضمي. لذلك يجب أن نحافظ على عمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية، لتجنب المشكلات الصحية الموسمية".
وغالبا ما تنخفض الشهية خلال المرحلة الحادة من المرض، لذلك لا داعي لإجبار الجسم على تناول الطعام. خلال هذه الفترة من الأفضل شرب الماء، أو العصائر الطبيعية، أو مغلي الفواكه، أو الشاي الخفيف لدعم الجسم وتجنب الإفراط في تحميل الجهاز الهضمي.
وتوصي الطبيبة، لتجنب إضعاف جهاز المناعة، باستبعاد الأطعمة المقلية، والتوابل الحارة، والملفوف، والفواكه ذات القشرة الصلبة، والعنب، والفاصوليا، والبازلاء من
النظام الغذائي
. كما تنصح بتجنب الحلويات، والقهوة، والكحول، والمعلبات، والوجبات السريعة.
وتقول: "يفضل بعد المرض، الانتقال تدريجيا من النظام الغذائي المتبع أثناء المرض، إلى النظام الغذائي الاعتيادي. وكقاعدة عامة، بعد اختفاء أعراض العدوى الفيروسية الحادة، يحتاج الجسم إلى 5- 10 أيام أخرى للتعافي تماما".
