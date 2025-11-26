استراتيجية فعالة لتجديد خلايا الدم ومكافحة الشيخوخة.. ما هي؟

تمكن علماء من معهد IDIBELL الإسباني للأبحاث الطبية من اكتشاف استراتيجية جديدة قد تحدث تغيرا جذريا في مكافحة الشيخوخة.



وأظهرت التجارب أن معالجة الخلايا الجذعية بـ Rhosin يعيد خصائصها الشبابية: حيث تعود الخلايا إلى الانقسام بنشاط، وتشكل خلايا مناعية سليمة، وتتكيف بفعالية أكبر بعد عمليات الزرع، وأكد التحليل باستخدام أساليب التعلم الآلي أن العلاج يعيد هيكلة الكروماتين، ويقلل من التوتر الضار بالغلاف ، وهو أحد العوامل الرئيسية المسببة لشيخوخة الخلايا. وأشار بحث نشرته مجلة Nature Aging إلى أن "الاستراتيجية الجديدة التي توصل إليها العلماء تعتمد على تجديد الخلايا الجذعية المكونة للدم باستخدام علاج Rhosin، وهو جزيء يعمل على حجب بروتين RhoA، إذ تبين أن هذا البروتين يكون مفرط النشاط في خلايا نخاع العظم المتقدمة في السن، حيث يتفاعل مع زيادة الضغط الميكانيكي في نواة الخلية، ويطلق سلسلة من الاضطرابات التي تؤدي إلى تدهور المناعة وانخفاض قدرة على التجدد".وأظهرت التجارب أن معالجة الخلايا الجذعية بـ Rhosin يعيد خصائصها الشبابية: حيث تعود الخلايا إلى الانقسام بنشاط، وتشكل خلايا مناعية سليمة، وتتكيف بفعالية أكبر بعد عمليات الزرع، وأكد التحليل باستخدام أساليب التعلم الآلي أن العلاج يعيد هيكلة الكروماتين، ويقلل من التوتر الضار بالغلاف ، وهو أحد العوامل الرئيسية المسببة لشيخوخة الخلايا.

وأكد الباحثون أنه وعلى عكس تقنيات مكافحة الشيخوخة التقليدية، التي تبطئ فقط آثار التقدم في العمر، فإن هذا النهج الجديد يستهدف الآلية الأساسية للشيخوخة، وهي التغيرات المرتبطة بالعمر في الخلايا الجذعية المكونة للدم، وإذا تم تأكيد هذه النتائج في التجارب السريرية، فقد يصبح "تجديد الدم دوائيا" أداة حقيقية لإطالة فترة الصحة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر. (روسيا اليوم)