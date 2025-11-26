Advertisement

صحة

حتى التدخين الخفيف قاتل… مخاطر السكتة القلبية ترتفع

Lebanon 24
26-11-2025 | 14:00
أظهرت دراسة أميركية حديثة أن حتى التدخين الخفيف يمكن أن يعرّض القلب لمخاطر جدية. وبحسب فريق بحثي يضم مختصين من مركز جون هوبكنز للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن تدخين سيجارتين إلى خمس سجائر يوميًا يرفع احتمال الإصابة بالسكتة القلبية والوفاة.
وحلّل الباحثون بيانات 22 دراسة تابعت الحالة الصحية لأكثر من 300 ألف شخص على مدى 20 عامًا. ووفق النتائج المنشورة في دورية بلوس ميديسن، يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب لدى المدخنين الخفيفين بنسبة 50%، كما ترتفع احتمالات الوفاة لديهم بنسبة 60% مقارنة بغير المدخنين.

وتبيّن أن الخطر يبدأ بالانخفاض بعد مرور 10 سنوات على الإقلاع، لكن آثار التدخين على الجسم قد تستمر لثلاثة عقود. وأكد الباحثون لموقع "هيلث داي" أن التدخين، حتى بجرعات صغيرة، يمثل خطرًا كبيرًا على القلب والأوعية الدموية، مشددين على أهمية برامج الامتناع والإقلاع.

(الألمانية)
16:00 | 2025-11-26
10:25 | 2025-11-26
06:44 | 2025-11-26
01:25 | 2025-11-26
00:36 | 2025-11-26
23:00 | 2025-11-25
