صحة

كيف تتصرف عند مشاهدة نوبة صرع؟ تعليمات طبية واضحة

Lebanon 24
26-11-2025 | 16:00
يُعدّ الصرع أحد أكثر الاضطرابات العصبية المزمنة شيوعًا، وينتج عن خلل في الإشارات الكهربائية داخل الدماغ يؤدي إلى نوبات متكررة. ويوضح الدكتور أوفه ماير، رئيس الجمعية المهنية لأطباء الأعصاب الألمان، أن نشاطًا مفرطًا ومفاجئًا في مجموعات من الخلايا العصبية قد يسبّب تشنجات واضطرابًا في الإدراك وقد يفقد المريض وعيه خلال النوبة.
وترجع أسباب كثير من الحالات إلى عوامل غير معروفة تمامًا، في حين يمكن أن تنجم أخرى عن إصابة في الرأس، أو سكتة دماغية، أو أورام، أو التهابات، أو مشكلات خلقية. كما تشير بعض الدراسات إلى أن المصابين بـمتلازمة توريت يكونون أكثر عرضة للإصابة بالصرع.

وغالبًا ما تنتهي النوبات خلال دقيقة أو اثنتين، إلا أن الخطر يرتفع إذا حدثت في أماكن قد تعرّض المريض لإصابة، مثل السلالم أو أثناء السباحة أو القيادة. وتُسجَّل حالات نادرة من الوفاة المفاجئة لدى المصابين بالصرع، ويرتبط بعضها باضطرابات التنفس أو ضربات القلب.

التزام المريض بخطة العلاج الدوائي وتناول الأدوية في مواعيدها عامل أساسي للسيطرة على النوبات وتقليل المضاعفات. ويساعد نمط الحياة الصحي—مثل النوم المنتظم وتجنّب التوتر والإقلاع عن التدخين—في تعزيز الاستقرار العصبي.

وتوضح الجمعية الألمانية لعلاج الصرع أن هناك أجهزة قابلة للارتداء وحساسات مخصّصة لرصد بعض أنواع النوبات، خصوصًا النوبات التوترية الرمعية، وقد تسهم في خفض المخاطر، رغم أنها لا تكشف جميع الحالات بدقة ولا تستطيع التنبؤ بالنوبات مسبقًا.

وفي حال مشاهدة نوبة صرع، يجب تأمين المحيط وإبعاد الأشياء التي قد تؤذي المصاب، ووضع شيء طري تحت رأسه إن أمكن، من دون محاولة تقييده أو إدخال أي شيء في فمه. وعندما تستمر النوبة أكثر من خمس دقائق، يجب طلب الإسعاف فورًا واستخدام أدوية الطوارئ المتاحة.

(الألمانية)
