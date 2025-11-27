23
صحة
أطعمة مدمرة للشعر.. للتوقف عن تناولها فوراً
Lebanon 24
27-11-2025
|
02:00
هل لاحظت أن شعرك أصبح أرقّ وأكثر بهتاناً مؤخراً؟ بينما يعزو الكثيرون هذه المشكلة إلى التوتر الموسمي أو نقص الفيتامينات، يطلق خبراء التغذية تحذيراً جديداً. يكشف الخبراء أن
النظام الغذائي
الشتوي المُدلّل، الغني بالحلويات والمشروبات الدافئة المليئة بالسكر، هو عامل خفي وقوي يؤثر سلباً على صحة وجمال الشعر، وربما يكون سبباً رئيسياً لترققه وبهتانه.
وتوضح فيني كودامالا، أخصائية التغذية في LloydsPharmacy Online Doctor أن الإكثار من المشروبات السكرية والمخبوزات قد يسبب التهابات واضطرابات هرمونية وتهيّجاً في فروة الرأس.
وتضيف أن الإفراط في تناول السكر يدفع البنكرياس لإنتاج المزيد من الإنسولين، ما يؤثر في الأوعية الدموية المغذية لبصيلات الشعر ويستهلك جزءاً من الطاقة اللازمة لنموّه، ليصبح الشعر أضعف وأسرع تساقطاً، وفق ما نقلته صحيفة ذا صن.
المشروبات الغازية… خطر إضافي على شعر الرجال
مراجعة علمية نُشرت في مجلة Nutrition and Health كشفت أن الرجال الذين يستهلكون أكثر من 3.5 لترات من المشروبات
الغازية
أسبوعياً أكثر عرضة للصلع بدرجة كبيرة. ويرجّح الباحثون أن ارتفاع نسب السكر والالتهابات في فروة الرأس هما العاملان الأساسيان في هذا الارتباط.
“الكربوهيدرات السريعة” ودهاء الأطعمة فائقة التصنيع
وتحذّر كودامالا من الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الكعك والبسكويت والحلويات، والتي ترفع سكر
الدم
بسرعة وتؤثر سلباً على صحة الشعر. كما تشير إلى أن الأطعمة فائقة التصنيع مثل الشيبس والوجبات المعلّبة والآيس كريم قد تسهم بشكل غير مباشر في تساقط الشعر بسبب محتواها العالي من السكريات والمواد المضافة.
أما الأطعمة المقلية المنتشرة في الأسواق الشتوية، مثل الدوناتس والبطاطا المقلية، فقد تؤدي إلى فرط نشاط الغدد الدهنية في فروة الرأس، ما يتسبب بتهيّجها ويعيق نمو الشعر.
أطعمة ومشروبات يُفضّل الحدّ منها في الشتاء:
المشروبات الشتوية المحلّاة اللاتيه والشوكولاتة الساخنة
الدوناتس
الكعك والبسكويت والكوكيز
الفطائر مثل فطائر المينس
البطاطا المقلية
معجنات الإفطار
الوجبات السريعة
لماذا ننساق نحو "أطعمة الراحة" في الشتاء؟
استطلاع شمل 1000 بريطاني كشف أن 58% يلاحظون تغيّراً في نظامهم الغذائي شتاءً، فيما قال 64% إنهم يستهلكون مزيداً من “أطعمة الراحة” بسبب قلة ساعات النهار. وشملت هذه الأطعمة الشوكولاتة والبطاطا المقلية والبسكويت، وجميعها ترتبط بضعف الشعر عند الإفراط فيها.
الساعة البيولوجية… العامل الخفي خلف الشهية
وتشرح كودامالا أن قصر النهار يدفعنا للاعتماد على الإضاءة الاصطناعية، ما يربك الساعة البيولوجية المسؤولة عن تنظيم النوم والأيض والهرمونات. وعندما نأكل في ساعات الظلام، يضطرب نظام الجسم الداخلي، وتتأثر هرمونات الإنسولين والجلوكوز، فتزداد الرغبة في تناول السكريات والدهون، وهي أطعمة قد تضر بصحة الشعر إذا لم تُستهلك باعتدال.
