24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الدهون في مواضع معينة من الجسم تسرّع شيخوخة الدماغ.. هذا ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
27-11-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشف العلماء أن زيادة العضلات وقلة الدهون المختبئة في البطن ترتبط بعمر بيولوجي أصغر للدماغ. ويبدو أن الدهون الحشوية العميقة تُسرّع شيخوخة الدماغ، بينما تُوفّر كتلة العضلات تأثيراً وقائياً.
وبحسب "ساينس دايلي"، يأتي هذا الاستنتاج من دراسة ستُعرض في الاجتماع السنوي للجمعية
الأمريكية
للإشعاع الذي سيبدأ في شيكاغو 30 تشرين الثاني.
Advertisement
الدهون الحشوية
وأفاد الباحثون بأن الأشخاص الذين لديهم عضلات أكثر ونسبة دهون حشوية إلى عضلات أقل يميلون إلى إظهار علامات عمر دماغي بيولوجي أصغر، وتشير الدهون الحشوية إلى الدهون المُخزّنة في أعماق البطن حول الأعضاء الداخلية الرئيسية.
وقال الدكتور
سايروس راجي، الباحث
الرئيسي
في الدراسة، من معهد مالينكرودت للأشعة في جامعة
واشنطن
: "الأجسام الأكثر صحة، والتي تتمتع بكتلة عضلية أكبر ودهون بطن أقل مخفية، من المرجح أن تتمتع بأدمغة أكثر صحة وشباباً".
وأضاف: "إن تحسين صحة الدماغ، بدوره، يقلل من خطر الإصابة بأمراض الدماغ المستقبلية، مثل الزهايمر".
تقدير عمر الدماغ
وعمر الدماغ البيولوجي هو تقدير بناءً على بنيته كما تظهر من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي.
ويمكن لتصوير الجسم بالرنين المغناطيسي تتبع كتلة العضلات، والتي تُعدّ مؤشراً للجهود المبذولة للحد من الضعف وتعزيز الصحة العامة.
كما يمكن لعمر الدماغ المُقدّر من خلال المسوحات الهيكلية أن يُلقي الضوء على عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، بما في ذلك فقدان العضلات.
شيخوخة الدماغ
قال الدكتور راجي: "في حين أنه من المعروف أن الشيخوخة الزمنية تُترجم إلى فقدان كتلة العضلات وزيادة دهون البطن الخفية، إلا أن هذا البحث يُظهر أن هذه القياسات الصحية مرتبطة بشيخوخة الدماغ نفسها".
وتابع: "ويبين أن كتلة العضلات والدهون المُقاسة في الجسم تُمثل انعكاساً رئيسياً لصحة الدماغ، كما هو مُتبّع مع شيخوخة الدماغ".
مواضيع ذات صلة
نمط نوم يعجل من شيخوخة الدماغ.. دراسة تكشف
Lebanon 24
نمط نوم يعجل من شيخوخة الدماغ.. دراسة تكشف
27/11/2025 14:32:08
27/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات نوم خاطئة تُسرع شيخوخة الدماغ.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
عادات نوم خاطئة تُسرع شيخوخة الدماغ.. اليكم ابرزها
27/11/2025 14:32:08
27/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تؤكد: أدمغة الرجال تنكمش أسرع من النساء مع العمر
Lebanon 24
دراسة تؤكد: أدمغة الرجال تنكمش أسرع من النساء مع العمر
27/11/2025 14:32:08
27/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
27/11/2025 14:32:08
27/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وقال الدكتور
الأمريكية
المستقبل
الرئيسي
واشنطن
أمريكي
الزمني
على بن
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد أفغانستان.. اليمن تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تفشي الكوليرا
Lebanon 24
بعد أفغانستان.. اليمن تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تفشي الكوليرا
06:52 | 2025-11-27
27/11/2025 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب أن تبدأ يومك بتناول تمرتين؟
Lebanon 24
لماذا يجب أن تبدأ يومك بتناول تمرتين؟
03:15 | 2025-11-27
27/11/2025 03:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة مدمرة للشعر.. للتوقف عن تناولها فوراً
Lebanon 24
أطعمة مدمرة للشعر.. للتوقف عن تناولها فوراً
02:00 | 2025-11-27
27/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تربط النوم بطنين الأذن.. هذا ما توصلت اليه
Lebanon 24
دراسة تربط النوم بطنين الأذن.. هذا ما توصلت اليه
00:41 | 2025-11-27
27/11/2025 12:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كم يجب أن تؤدي من تمارين البطن حسب عمرك؟
Lebanon 24
كم يجب أن تؤدي من تمارين البطن حسب عمرك؟
23:00 | 2025-11-26
26/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
06:52 | 2025-11-27
بعد أفغانستان.. اليمن تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تفشي الكوليرا
03:15 | 2025-11-27
لماذا يجب أن تبدأ يومك بتناول تمرتين؟
02:00 | 2025-11-27
أطعمة مدمرة للشعر.. للتوقف عن تناولها فوراً
00:41 | 2025-11-27
دراسة تربط النوم بطنين الأذن.. هذا ما توصلت اليه
23:00 | 2025-11-26
كم يجب أن تؤدي من تمارين البطن حسب عمرك؟
16:00 | 2025-11-26
كيف تتصرف عند مشاهدة نوبة صرع؟ تعليمات طبية واضحة
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24