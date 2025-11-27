الدهون في مواضع معينة من الجسم تسرّع شيخوخة الدماغ.. هذا ما كشفته الدراسات





وبحسب "ساينس دايلي"، يأتي هذا الاستنتاج من دراسة ستُعرض في الاجتماع السنوي للجمعية للإشعاع الذي سيبدأ في شيكاغو 30 تشرين الثاني.

الدهون الحشوية

وأفاد الباحثون بأن الأشخاص الذين لديهم عضلات أكثر ونسبة دهون حشوية إلى عضلات أقل يميلون إلى إظهار علامات عمر دماغي بيولوجي أصغر، وتشير الدهون الحشوية إلى الدهون المُخزّنة في أعماق البطن حول الأعضاء الداخلية الرئيسية.



سايروس راجي، الباحث في الدراسة، من معهد مالينكرودت للأشعة في جامعة : "الأجسام الأكثر صحة، والتي تتمتع بكتلة عضلية أكبر ودهون بطن أقل مخفية، من المرجح أن تتمتع بأدمغة أكثر صحة وشباباً".



تقدير عمر الدماغ

وعمر الدماغ البيولوجي هو تقدير بناءً على بنيته كما تظهر من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي.



ويمكن لتصوير الجسم بالرنين المغناطيسي تتبع كتلة العضلات، والتي تُعدّ مؤشراً للجهود المبذولة للحد من الضعف وتعزيز الصحة العامة.



كما يمكن لعمر الدماغ المُقدّر من خلال المسوحات الهيكلية أن يُلقي الضوء على عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، بما في ذلك فقدان العضلات.



شيخوخة الدماغ

قال الدكتور راجي: "في حين أنه من المعروف أن الشيخوخة الزمنية تُترجم إلى فقدان كتلة العضلات وزيادة دهون البطن الخفية، إلا أن هذا البحث يُظهر أن هذه القياسات الصحية مرتبطة بشيخوخة الدماغ نفسها".

وتابع: "ويبين أن كتلة العضلات والدهون المُقاسة في الجسم تُمثل انعكاساً رئيسياً لصحة الدماغ، كما هو مُتبّع مع شيخوخة الدماغ".