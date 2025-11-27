23
لماذا يجب أن تبدأ يومك بتناول تمرتين؟
Lebanon 24
27-11-2025
|
03:15
يجمع التمر بين الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والسكريات الطبيعية ومضادات الأكسدة، ما يمنح الجسم دفعة قوية في الصباح دون الحاجة إلى الكافيين أو وجبات ثقيلة.
وقالت خبيرة التغذية إيشانكا واهي إن تناول تمرتين على معدة فارغة يُعد من أبسط العادات الصباحية التي تدعم الجسم، موضحة أن قيمته الغذائية تجعله فعالًا بشكل ملحوظ حتى لمن لديهم صباحات مزدحمة.
يوفر التمر مزيجا من الغلوكوز والفركتوز والسكروز، ما يمنح الجسم طاقة مستمرة دون ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة، على عكس الكافيين.
وتؤكد واهي وفقا لموقع "هيندوسيان تايمز"، أن إطلاق الطاقة من التمر ثابت ويُبقيك متيقظًا طوال الصباح.
ما تساعد الألياف الموجودة في التمر على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما تُشبع حلاوته الخفيفة الرغبة في تناول الحلويات، مما يجعلها خيارا طبيعيا للتحكم في الوزن وتقليل الوجبات الخفيفة غير الضرورية.
وتحتوي حبة التمر على الألياف والأحماض الأمينية التي تدعم حركة الأمعاء وتساعد على الهضم السلس، كما تُغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يعزز امتصاص العناصر الغذائية وراحة المعدة طوال اليوم.
التمر غني بالتأثير المضاد للأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينات والأحماض الفينولية، التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقوي جهاز المناعة وتحافظ على الصحة العامة.
