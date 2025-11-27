البرازيل تعتمد أول لقاح عالمي بجرعة واحدة ضد حمى الضنك

Advertisement

وأجازت للرقابة الصحية في "أنفيسا" استخدام لقاح "بوتانتان-دي"، الذي طوره معهد "بوتانتان" في ساو باولو، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و59 عاماً.وكان اللقاح الوحيد المتاح سابقاً ضد حمى الضنك هو "TAK-003"، الذي يُعطى على جرعتين بفاصل 3 أشهر، وفق .ويُتوقع أن يُسهّل اللقاح الجديد، الذي يُعطى بجرعة واحدة، تسريع حملات التطعيم الجماعية وتوسيع نطاقها.وقال إسبر كالاس مدير معهد "بوتانتان"، في في "ساو باولو": "هذا نجاح تاريخي في مجالَي والصحة في البرازيل".وأضاف: "أصبح من الممكن الآن أن نحارب المرض الذي يصيبنا منذ عقود بسلاح قوي للغاية".وأوضح ، ألكسندر باديليا، أن البرازيل توصلت إلى اتفاق مع شركة "WuXi" لتوريد نحو 30 مليون جرعة في النصف الثاني من العام 2026.واختُبر اللقاح الجديد على أكثر من 16 ألف متطوع في 14 ولاية برازيلية، على مدى 8 سنوات، وحقق فاعلية نسبتها 91,6% ضد الشكل الأكثر شدة من المرض.وحمى الضنك التي تنتقل إلى البشر عن طريق بعوضة النمر، يمكن أن تسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة وصداعًا وآلامًا عضلية وغثيانًا وطفحًا جلديًّا. وفي حالات نادرة، قد تكون قاتلة. (آرم نيوز)