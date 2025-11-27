Advertisement

صحة

البرازيل تعتمد أول لقاح عالمي بجرعة واحدة ضد حمى الضنك

Lebanon 24
27-11-2025 | 15:53
Doc-P-1447794-638998850327944390.webp
Doc-P-1447794-638998850327944390.webp photos 0
وافقت السلطات البرازيلية على استخدام أول لقاح عالمي بجرعة واحدة ضد حمى الضنك، في خطوة اعتبرها المسؤولون "تاريخية"، لا سيما بعد أن سجلت البلاد أكبر عدد من الإصابات بالمرض العام الماضي.


وأجازت الهيئة الوطنية للرقابة الصحية في البرازيل "أنفيسا" استخدام لقاح "بوتانتان-دي"، الذي طوره معهد "بوتانتان" في ساو باولو، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و59 عاماً.


وكان اللقاح الوحيد المتاح سابقاً ضد حمى الضنك هو "TAK-003"، الذي يُعطى على جرعتين بفاصل 3 أشهر، وفق منظمة الصحة العالمية.


ويُتوقع أن يُسهّل اللقاح الجديد، الذي يُعطى بجرعة واحدة، تسريع حملات التطعيم الجماعية وتوسيع نطاقها.


وقال إسبر كالاس مدير معهد "بوتانتان"، في مؤتمر صحفي في "ساو باولو": "هذا نجاح تاريخي في مجالَي العلم والصحة في البرازيل".


وأضاف: "أصبح من الممكن الآن أن نحارب المرض الذي يصيبنا منذ عقود بسلاح قوي للغاية".


وأوضح وزير الصحة، ألكسندر باديليا، أن البرازيل توصلت إلى اتفاق مع شركة "WuXi" الصينية لتوريد نحو 30 مليون جرعة في النصف الثاني من العام 2026.


واختُبر اللقاح الجديد على أكثر من 16 ألف متطوع في 14 ولاية برازيلية، على مدى 8 سنوات، وحقق فاعلية نسبتها 91,6% ضد الشكل الأكثر شدة من المرض.


وحمى الضنك التي تنتقل إلى البشر عن طريق بعوضة النمر، يمكن أن تسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة وصداعًا وآلامًا عضلية وغثيانًا وطفحًا جلديًّا. وفي حالات نادرة، قد تكون قاتلة. (آرم نيوز) 
