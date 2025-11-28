الكرواسان وصحة الدم: ما الذي يحدث لجسمك عند تناوله؟



ماهي محتويات الكرواسان؟



حسب الأميركية، تحتوي قطعة كرواسان متوسطة الوزن (57 غراماً) على:



السعرات الحرارية: 231

البروتين: 4.7 غرام

الدهون: 12 غرام

الكربوهيدرات: 26.1 غرام

الألياف: 1.5 غرام

السكريات: 6.4 غرام



ويُصنّف الكرواسان ضمن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، أي أنه يرفع مستوى السكر في بسرعة.



يعتقد بعض الخبراء أن تبريد الكرواسان قبل تناوله قد يقلل من ارتفاع السكر في الدم.

ويوضح هيوون غراي، اختصاصي التغذية بجامعة Sazern في ، أن تبريد الخبز والمعجنات يجعل جزيئات النشا، وخاصة الأميلوز، تعيد ترتيب نفسها لتكوّن بنية أكثر تنظيماً تُعرف باسم "النشا المقاوم"، وهو نوع من النشا لا يهضم سريعاً ويغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.



رغم أن الدراسات أظهرت أن تبريد بعض الأطعمة مثل يزيد من النشا المقاوم بشكل ملحوظ، إلا أن تأثير التبريد على الكرواسان محدود بسبب كمية النشا المتاحة فيه.



ما هو دور الزبدة؟



تحتوي الكرواسانات على كمية عالية من الدهون، وغالباً من الزبدة، التي قد تؤثر على ارتفاع السكر في الدم. وفقاً لغراي، عند دمج الكربوهيدرات المكررة مع أطعمة غنية بالدهون أو الألياف، قد يقل تأثيرها على رفع السكر، لكن في حالة الكرواسان يظل المؤشر الجلايسيمي مرتفعاً، ما يجعل الزبدة غير فعّالة في تحسين مستوى السكر بشكل كبير. لذلك، يُنصح بتناول وجبة متوازنة تحتوي على عناصر متنوعة لتقليل تأثير السكر.



بعض النصائح لخفض ارتفاع السكر:



تقول أماندا سوسيدا، اختصاصية تغذية في جامعة ، إنه عند تناول الكرواسان مع مصدر بروتين مثل الجبن أو البيض، يصبح تأثيره على السكر في الدم أقل حدة.

كما تنصح بتقليل كمية الكرواسان المستهلكة، للاستمتاع بالنكهة من دون التأثير الكبير على مستوى السكر.

وتضيف أن خيارات مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مع زبدة الجوز، الزبادي اليوناني مع الفاكهة، أو الشوفان مع البذور والتوت، تُعد بدائل إفطار صحية أفضل لضبط مستوى السكر في الدم.