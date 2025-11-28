Advertisement

الكرواسان وصحة الدم: ما الذي يحدث لجسمك عند تناوله؟

Lebanon 24
28-11-2025 | 23:00
لفت موقع Very Well Health ان تناول قطعة كرواسان واحدة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم.
ويرى بعض الخبراء أن تبريد الكرواسان قد يزيد من نسبة النشا المقاوم، ما قد يقلل قليلاً من ارتفاع السكر، إلا أن الفائدة في هذه الحالة ضئيلة.

ماهي محتويات الكرواسان؟

حسب وزارة الزراعة الأميركية، تحتوي قطعة كرواسان متوسطة الوزن (57 غراماً) على:

السعرات الحرارية: 231
البروتين: 4.7 غرام
الدهون: 12 غرام
الكربوهيدرات: 26.1 غرام
الألياف: 1.5 غرام
السكريات: 6.4 غرام

ويُصنّف الكرواسان ضمن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، أي أنه يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة.

ماهي انعكاسات تبريد الكرواسان على الصحة؟  
يعتقد بعض الخبراء أن تبريد الكرواسان قبل تناوله قد يقلل من ارتفاع السكر في الدم. 
ويوضح البروفيسور هيوون غراي، اختصاصي التغذية بجامعة Sazern في فلوريدا، أن تبريد الخبز والمعجنات يجعل جزيئات النشا، وخاصة الأميلوز، تعيد ترتيب نفسها لتكوّن بنية أكثر تنظيماً تُعرف باسم "النشا المقاوم"، وهو نوع من النشا لا يهضم سريعاً ويغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

رغم أن الدراسات أظهرت أن تبريد بعض الأطعمة مثل الأرز يزيد من النشا المقاوم بشكل ملحوظ، إلا أن تأثير التبريد على الكرواسان محدود بسبب كمية النشا المتاحة فيه.

ما هو دور الزبدة؟

تحتوي الكرواسانات على كمية عالية من الدهون، وغالباً من الزبدة، التي قد تؤثر على ارتفاع السكر في الدم. وفقاً لغراي، عند دمج الكربوهيدرات المكررة مع أطعمة غنية بالدهون أو الألياف، قد يقل تأثيرها على رفع السكر، لكن في حالة الكرواسان يظل المؤشر الجلايسيمي مرتفعاً، ما يجعل الزبدة غير فعّالة في تحسين مستوى السكر بشكل كبير. لذلك، يُنصح بتناول وجبة متوازنة تحتوي على عناصر متنوعة لتقليل تأثير السكر.

بعض النصائح لخفض ارتفاع السكر:

تقول أماندا سوسيدا، اختصاصية تغذية في جامعة كاليفورنيا، إنه عند تناول الكرواسان مع مصدر بروتين مثل الجبن أو البيض، يصبح تأثيره على السكر في الدم أقل حدة.
كما تنصح بتقليل كمية الكرواسان المستهلكة، للاستمتاع بالنكهة من دون التأثير الكبير على مستوى السكر.
وتضيف أن خيارات مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مع زبدة الجوز، الزبادي اليوناني مع الفاكهة، أو الشوفان مع البذور والتوت، تُعد بدائل إفطار صحية أفضل لضبط مستوى السكر في الدم.
