صحة

معلومة مهمة عن الشاي والقهوة.. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 23:00
أفادت مجلة BMC Medicine أن دراسة أجراها باحثون من كينغز كوليدج لندن أظهرت أن الانتظام في تناول أطعمة مثل الشاي والقهوة والتوت والمكسرات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون يمكن أن يساهم بشكل ملحوظ في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.
وجاءت النتائج بعد تحليل بيانات أكثر من 3100 شخص بالغ مدرجين في سجل TwinsUK البريطاني لمدة 11 عاما، حيث استخدم العلماء مؤشرا غذائيا جديدا أطلق عليه "مؤشر البوليفينول" – ويعتمد على تقييم استهلاك 20 نوعا من الأطعمة النباتية الغنية بالبوليفينولات. وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين سجلوا مرتفعا في هذا المؤشر كانت لديهم قراءات صحية أفضل لضغط الدم ومستويات الدهون، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول الحميد (HDL).
 

وللمرة الأولى، قام الفريق بتحليل مئات المستقلبات البوليفينولية في عينات البول للمشاركين، والتي تعد دليلا بيولوجيا على الاستهلاك الفعلي لهذه المركبات النباتية. وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين كانت لديهم مستويات أعلى من هذه المستقلبات امتلكوا مؤشرات أقل لاحتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


وأكد الباحثون أن حتى التغييرات الغذائية البسيطة ولكن المتواصلة – مثل تناول كوب من الشاي أو حفنة من التوت يوميا – يمكن أن تبطئ الزيادة المرتبطة بالعمر في مخاطر أمراض القلب. ومع ذلك، شددوا على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج. (روسيا اليوم)
