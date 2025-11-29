21
صحة
معلومة مهمة عن الشاي والقهوة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
29-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مجلة BMC Medicine أن دراسة أجراها باحثون من كينغز كوليدج
لندن
أظهرت أن الانتظام في تناول أطعمة مثل الشاي والقهوة والتوت والمكسرات والحبوب الكاملة وزيت
الزيتون
يمكن أن يساهم بشكل ملحوظ في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى
الطويل
.
وجاءت النتائج بعد تحليل بيانات أكثر من 3100 شخص بالغ مدرجين في سجل TwinsUK
البريطاني
لمدة 11 عاما، حيث استخدم العلماء مؤشرا غذائيا جديدا أطلق عليه "مؤشر البوليفينول" – ويعتمد على تقييم استهلاك 20 نوعا من الأطعمة النباتية الغنية بالبوليفينولات. وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين سجلوا مرتفعا في هذا المؤشر كانت لديهم قراءات صحية أفضل لضغط
الدم
ومستويات الدهون، بما في ذلك ارتفاع
الكوليسترول
الحميد (HDL).
وللمرة الأولى، قام الفريق بتحليل مئات المستقلبات البوليفينولية في عينات البول للمشاركين، والتي تعد دليلا بيولوجيا على الاستهلاك الفعلي لهذه المركبات النباتية. وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين كانت لديهم مستويات أعلى من هذه المستقلبات امتلكوا مؤشرات أقل لاحتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأكد الباحثون أن حتى التغييرات الغذائية البسيطة ولكن المتواصلة – مثل تناول كوب من الشاي أو حفنة من التوت يوميا – يمكن أن تبطئ الزيادة المرتبطة بالعمر في مخاطر أمراض القلب. ومع ذلك، شددوا على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج.
(روسيا اليوم)
فائدة رائعة لزيت الزيتون.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
فائدة رائعة لزيت الزيتون.. تعرفوا إليها
02:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة عربية.. آلاف الأطفال يُعانون من "سوء التغذية الحاد"
Lebanon 24
في منطقة عربية.. آلاف الأطفال يُعانون من "سوء التغذية الحاد"
16:00 | 2025-11-29
29/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة عن أدوية إنقاص الوزن.. إليكم ما كشفته
Lebanon 24
دراسة جديدة عن أدوية إنقاص الوزن.. إليكم ما كشفته
14:00 | 2025-11-29
29/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروب يحمي الدماغ من مضاعفات قلة النوم.. ما هو؟
Lebanon 24
مشروب يحمي الدماغ من مضاعفات قلة النوم.. ما هو؟
10:52 | 2025-11-29
29/11/2025 10:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مركّب طبيعي قد يكون مفتاحا لعلاج الزهايمر.. ما هو؟
Lebanon 24
مركّب طبيعي قد يكون مفتاحا لعلاج الزهايمر.. ما هو؟
10:01 | 2025-11-29
29/11/2025 10:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
