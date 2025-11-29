21
صحة
في منطقة عربية.. آلاف الأطفال يُعانون من "سوء التغذية الحاد"
Lebanon 24
29-11-2025
|
16:00
A-
A+
أعلنت
منظمة الأمم المتحدة
للطفولة (يونيسف) تسجيل نحو تسعة آلاف و300 حالة سوء تغذية حاد بين أطفال دون سنّ الخامسة في
قطاع غزة
المنكوب، وذلك خلال شهر تشرين الأول الماضي.
ويعود سوء التغذية المتفاقم بين أطفال غزة، بحسب أكثر من مصدر، إلى الحصار الذي تفرضه
إسرائيل
على
الفلسطينيين
هناك، فسلطات
الاحتلال
أغلقت كلّ المنافذ أمام الإمدادات الأساسية، باختلافها، من بينها تلك المنقذة للحياة.
وحذّرت منظمة "يونيسف"، في بيان أخير، من أنّ مستويات سوء التغذية التي ما زالت مرتفعة تُعرّض حياة الأطفال ورفاههم في قطاع غزة للخطر، مشدّدةً على أنّ ذلك يتفاقم مع حلول فصل الشتاء الذي يتسبّب في انتشار سريع للأمراض ويزيد من خطر الوفاة بين الأطفال الأكثر ضعفاً.
وأضافت منظمة "يونيسف" أنّ كميات كبيرة من إمدادات الشتاء تنتظر عند حدود قطاع غزة، وطلبت بنقل المساعدات الإنسانية بسرعة إلى الفلسطينيين في القطاع بطريقة آمنة ومن دون عوائق.
وشدّدت المنظمة كذلك على ضرورة "فتح متزامن لكلّ المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مع تبسيط إجراءات التخليص وتوسيع نطاقها، والسماح بمرور الإغاثة الإنسانية عبر كلّ طرقات الإمداد المتاحة، بما في ذلك عبر مصر وإسرائيل والأردن والضفة الغربية".
