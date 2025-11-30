التحقيق جارٍ... رصد أول حالة لفيروس "اللسان الأزرق" بين الأبقار!

Advertisement

يجرى التحقيق في أول تفش مشتبه به لفيروس "اللسان الأزرق" بين الأبقار في .ويعتقد أن المرض الذي يصيب الماشية أضر ببقرتين بالقرب من بانجور، حسب (بي إيه ميديا)، الأحد.وكانت والبيئة والشؤون الريفية قد أعلنت، السبت، عن منطقة سيطرة مؤقتة مساحتها 20 كيلومترا ويحظر الآن نقل الأنواع الحساسة إلى داخلها أو خارجها.يشار إلى أن اللسان الأزرق هو مرض حيواني يصيب الماشية، بما في ذلك الأبقار والأغنام بالإضافة إلى الماعز والغزلان.وتشمل أعراض المرض، اللسان الأزرق المتورم والحمى وانخفاض إنتاج الحليب وفي الحالات الأكثر شدة الموت.ولا يؤثر المرض على البشر ولا سلامة الغذاء وينتقل بالأساس من خلال البعوض.وقال الأيرلندي أندرو موير إن جميع المنتجين الذين تضرروا من إجراءات السيطرة الجديدة بحاجة إلى المساعدة في الحد من .