صحة

التحقيق جارٍ... رصد أول حالة لفيروس "اللسان الأزرق" بين الأبقار!

Lebanon 24
30-11-2025 | 05:58
يجرى التحقيق في أول تفش مشتبه به لفيروس "اللسان الأزرق" بين الأبقار في أيرلندا الشمالية.
ويعتقد أن المرض الذي يصيب الماشية أضر ببقرتين بالقرب من بانجور، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، الأحد.

وكانت وزارة الزراعة والبيئة والشؤون الريفية قد أعلنت، السبت، عن منطقة سيطرة مؤقتة مساحتها 20 كيلومترا ويحظر الآن نقل الأنواع الحساسة إلى داخلها أو خارجها.

يشار إلى أن اللسان الأزرق هو مرض حيواني يصيب الماشية، بما في ذلك الأبقار والأغنام بالإضافة إلى الماعز والغزلان.

وتشمل أعراض المرض، اللسان الأزرق المتورم والحمى وانخفاض إنتاج الحليب وفي الحالات الأكثر شدة الموت.

ولا يؤثر المرض على البشر ولا سلامة الغذاء وينتقل بالأساس من خلال البعوض.

وقال وزير الزراعة الأيرلندي الشمالي أندرو موير إن جميع المنتجين الذين تضرروا من إجراءات السيطرة الجديدة بحاجة إلى المساعدة في الحد من الفيروس.


